لويس دي لا فوينتي: إصابة لامين يامال طفيفة وفضلنا عدم المخاطرة لتجهيزه لمباراة إنجلترا

كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن تفاصيل إصابة لامين يامال، وموقفه من المشاركة في المباريات المقبلة وتجهيزه بالشكل الأمثل.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

نقلًا عن لويس دي لا فوينتي: «أُصيب لامين ببعض الآلام الطفيفة في الركبة، مما منعه من أن يكون في كامل لياقته لمباراة الخميس ضد جمهورية التشيك. كان بإمكانه اللعب لو لزم الأمر، لكن لم يكن من المجدي المخاطرة. نريده أن يكون في أفضل حالاته لمباراة الأحد ضد إنجلترا. سيحظى بأيام الراحة والاستشفاء هذه ليكون جاهزًا بنسبة 100% يوم الأحد».

حيث كشف الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا تفاصيل غياب النجم الشاب لامين يامال عن مواجهة جمهورية التشيك، المقرر إقامتها الخميس، بسبب معاناته من بعض الآلام الطفيفة في الركبة.

كما أوضح الجهاز الفني أن اللاعب لم يكن في أفضل حالاته البدنية لخوض المباراة، رغم قدرته على المشاركة حال الضرورة، إلا أن الجهاز فضل عدم المخاطرة به، تجنبًا لتفاقم الإصابة

ومن المنتظر أن يخضع يامال لبرنامج من الراحة والاستشفاء خلال الأيام المقبلة، على أمل استعادة جاهزيته البدنية والعودة للمشاركة أمام المنتخب الإنجليزي