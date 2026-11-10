لأول مرة.. جناح مصري موحد في معرض الحج بجدة بمشاركة 3 وزارات

شاركت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي تستضيفه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي افتتح فعالياته الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 8 وحتى 11 نوفمبر الجاري.

مؤتمر ومعرض الحج

وتشارك وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، في الجناح المصري المُقام لأول مرة ضمن فعاليات المعرض، والذي يُمثل مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية، ويضم الجهات الثلاث المعنية بتنظيم الحج في مصر، وهي وزارات السياحة والآثار، والداخلية، والتضامن الاجتماعي.

ويأتي تخصيص هذا الجناح لمكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية، ضمن الأجنحة التي خصصتها المملكة بالمعرض للجهات الفائزة بجائزة «لبيتم» للتميز في خدمة ضيوف الرحمن، التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية، وذلك عقب فوز المكتب بالدرع الفضي للجائزة عن موسم الحج الماضي لعام 1447هـ، ضمن فئة مكاتب شئون الحج.

ويهدف الجناح المصري إلى إبراز الدور الذي تضطلع به الجهات الثلاث في تنظيم موسم الحج والإشراف عليه وتقديم الخدمات للحجاج المصريين، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجهات السعودية المعنية ومقدمي الخدمات، وبحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بموسم حج 1448هـ.

وعلى هامش مشاركتها، تفقدت الأستاذة سامية سامي جناح جمهورية مصر العربية، وعدداً من أجنحة المعرض التي تشارك فيها مكاتب شئون الحجاج من مختلف الدول، حيث اطلعت على أحدث الخدمات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات العاملة في منظومة الحج، فضلًا عن التطبيقات الرقمية المستخدمة في متابعة الخدمات المقدمة للحجاج.

ويقدم الجناح المصري عدداً من المواد الفيلمية والتعريفية التي تستعرض تجربة مصر في تنظيم رحلات الحج، والجهود التي تبذلها الجهات الثلاث المعنية بتنظيمه، ودور كل منها في الإشراف على منظومة الحج وتقديم الخدمات للحجاج المصريين. كما يتضمن الجناح مكتباً للاستعلامات يُتيح للزوار التعرف على منظومة الحج التي تنظمها مصر، وآليات العمل والتنسيق بين الجهات الثلاث، وأبرز الخدمات المقدمة للحجاج.

وشهد الجناح المصري إقبالاً من زائري المعرض، حيث تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية عليهم، من بينها نماذج من ورق البردي.

ويشارك في حضور فعاليات المؤتمر والمعرض عدد من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، وعدد من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، حيث تتضمن الفعاليات عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تتناول الاستعدادات الخاصة بموسم الحج المقبل، وسبل تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولا سيما خدمات النقل والإقامة والإعاشة، إلى جانب بحث سبل توظيف التقنيات الرقمية في إدارة هذه الخدمات وتطويرها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تنظم المؤتمر والمعرض بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات العاملة في منظومة الحج، بما في ذلك المنشآت الفندقية وشركات الطيران والسياحة ومقدمي خدمات الإعاشة والإقامة.

