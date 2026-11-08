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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج فى نسخته السادسة بجدة

إنطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج فى نسخته السادسة بجدة
إنطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج فى نسخته السادسة بجدة
أ ش أ

 انطلقت أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة بجدة سوبردوم، بمشاركة أكثر من 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، تستعرض عبر أجنحتها خدمات وحلولًا تشمل النقل والإسكان والإعاشة والرعاية الصحية والتقنية، لتكشف جانبًا من الترتيبات التي تبدأ قبل وصول الحجاج إلى المملكة بأشهر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأحد/ أن من هذه التفاصيل اليومية، يفتح المعرض نافذة على رحلة ضيف الرحمن قبل وصوله؛ حيث تلتقي خدمات السفر والطيران والإسكان والإعاشة والرعاية الصحية، مع قطاعات تجهيز المرافق والاتصالات والتقنية والتدريب، لتشكّل حلقات مترابطة يمتد أثرها إلى مختلف مراحل الحج.
وأوضحت أن قبل جلوس الحاج في مقعد الحافلة، أو يصل إلى مقر إقامته، أو يتناول وجبته بين محطات أداء المناسك، تكون هذه التفاصيل قد مرّت بسلسلة من الخطط والتعاقدات والترتيبات، تتوزع مسؤولياتها بين جهات وتخصصات متعددة.
و أشارت إلى أن يبرز في هذا المشهد الارتباط بين الخدمات؛ فتنظيم انتقال الحاج يتصل بترتيبات وصوله وإقامته، وتجهيز المرافق يرتبط باحتياجات التشغيل والسلامة، فيما تسهم المعلومات الواضحة والخدمات الرقمية في تيسير وصوله إلى الخدمة وفهم خطوات رحلته.
و لفتت إلى أن المعرض يتيح للجهات المشاركة التعرف على احتياجات بعضها، وبحث فرص التعاون، بينما يوفر مركز الأعمال بيئة للاجتماعات المهنية واستكمال التعاقدات وتوقيع الاتفاقيات، بما يدعم تحويل التنسيق المبكر إلى ترتيبات عملية للموسم المقبل.
وتفتح مساحات الابتكار والتقنية مجالًا لالتقاء المبتكرين ومقدمي الخدمات، وربط الحلول المقترحة بالتحديات الفعلية في رحلة الحاج، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل التي تعزز جاهزية العاملين وقدرتهم على تقديم الخدمة.
وتكشف هذه الصورة المتكاملة جانبًا من الاستعداد للحج؛ إذ تمتد خلف أيام المناسك أشهر من العمل والتنسيق، تتلاقى خلالها تخصصات عديدة حول تفاصيل يلمس ضيف الرحمن أثرها في راحته وسلامته وتيسير رحلته.

أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة بجدة سوبردوم القطاعات الحكومية والخاصة غير الربحية

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