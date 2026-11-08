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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خط كهربائي 21 كم.. محطات مترو الإسكندرية وموعد تشغيل المرحلة الأولى

مترو الإسكندرية
مترو الإسكندرية
قسم الخدمات

تتواصل وتيرة الأعمال في مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)، والذي يمثل أحد أكبر المشاريع القومية في قطاع النقل الجماعي الأخضر بالعروس الساحلية، بهدف تخفيف التكدس المروري واستيعاب الحركة السكانية بين شرق المدينة ووسطها، عبر تحويل خط سكة حديد أبو قير القديم إلى مترو كهربائي عالي الكفاءة.

مسار ومحطات المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية (20 محطة)

ويمتد مسار المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية لمسافة تزيد عن 21 كيلومتراً، وتضم 20 محطة تغطي الخط من أبوقير شرقاً وحتى محطة مصر بوسط المدينة، وجاءت قائمة المحطات بالكامل على النحو التالي:

مترو أبو قير
  1. أبو قير
  2. طوسون
  3. المعمورة
  4. الصلب الجديد (الإصلاح)
  5. المنتزه
  6. النداء (المندرة)
  7. العصافرة
  8. ميامي
  9. سيدي بشر
  10. محمد نجيب
أسعار اشتراكات المترو 2026 للطلاب وذوي الهمم
  1. فيكتوريا
  2. غبريال
  3. السوق
  4. الظاهرية
  5. كفر عبده
  6. سيدي جابر
  7. سبورتنج
  8. الحضرة
  9. باب شرق
  10. محطة مصر

موعد انطلاق وتشغيل المرحلة الأولى

أسعار اشتراكات المترو

ووفقاً للجداول الزمنية المحددة للأنشطة والإنشاءات الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، من المقرر بدء التشغيل التجريبي والانطلاق الرسمي للمرحلة الأولى لمترو الإسكندرية خلال عام 2026، وذلك عقب الانتهاء من كافة الأعمال التركيبية والكهربائية واختبارات الأمان لوسيلة النقل الجديدة.

أهداف المشروع والقيمة المضافة للعروس الساحلية

ويُشكل مترو الإسكندرية تحولاً نوعياً في منظومة النقل الداخلي للمحافظة؛ حيث يهدف إلى:

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رفع الطاقة الاستيعابية: نقل آلاف الركاب يومياً في وقت زمني قياسي.

تقليل زمن الرحلة: تقليص زمني الرحلات بين شرق المدينة ووسطها مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

الحد من التلوث والأزمات المرورية: الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويخفف حدة الازدحام المروري على محاور كورنيش الإسكندرية طريق الحرية (أبو قير).

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السكة الحديد تعلن تفاصيل إجراءات دخول محطة مصر

وفي إطار جهود الدولة للارتقاء بآلية النقل والمواقف المحورية، وفي ظل البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية الهامة الخاصة بتطوير وتوسعة كوبري 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بحركة دخول وخروج الركاب والمواطنين إلى ساحة محطة مصر بالقاهرة، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المواطنين ولضمان سيولة حركة السير بمحيط المحطة.

تفاصيل الإجراءات التنظيمية وموعد تطبيقها

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يبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، وتتضمن الضوابط التالية:   

منع دخول المركبات: حظر دخول جميع أنواع المركبات إلى ساحة المحطة طوال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية الهندسة.

مسارات المشاة: اقتصار دخول جمهور المواطنين عبر الأبواب المخصصة للمشاة بالجهة المقابلة لمطلع كوبري الليمون بميدان رمسيس، بالإضافة إلى الجهة المقابلة لامتداد شارع شبرا وموقف أحمد حلمي.

المترو

مترو الأنفاق: استمرار حركة دخول وخروج الجمهور من وإلى المحطة عبر محطة مترو الشهداء بصورة طبيعية ومستمرة، دون أن تتأثر بالأعمال الإنشائية في محيط ساحة المحطة.

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