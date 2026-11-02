قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط الدولار .. وتراجع جماعي بالبنوك
إبراهيم فايق: تقسيم البطولات بين حراس الأهلي قرار ذكي من عموتة
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
ترامب يلوّح بعفو استباقي عن إيلون ماسك ومساعديه إذا خسر الجمهوريون الكونجرس
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026
إطلاق نار يهز كاليفورنيا.. قتلى في هجوم مسلح قرب شاطئ موس لاندينج
الحرس الثوري: مـ.قتل شخص واعتقال آخرين قبل تنفيذ عملية إرهابية جنوب البلاد
كأس عاصمة مصر| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون
خطوة لتعزيز التفاهم.. أمير هشام يكشف تفاصيل لقاء أبو ريدة ومحمد صلاح
رئيس البورصة: طرح بنك القاهرة نقطة تحول في برنامج الطروحات الحكومية
مصطفى يونس لـ«صدى البلد»: الأهلي بقى مطمع لكل الفرق ومبقاش يخوف المنافسين
الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع تطبيق التوقيت الشتوي.. «النقل» تعلن مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
قسم الخدمات

​استكمالاً لإعلان الجداول الزمنية لكافة وسائط النقل الجماعي الحديثة تزامناً مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي بعد منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن المواعيد الرسمية لتشغيل مونوريل شرق النيل، لتأمين خدمة نقل منتظمة ومستدامة للمواطنين والمترددين على المحاور التنموية الجديدة.

​مواعيد التشغيل الرسمية لمونوريل شرق النيل:

و​حددت الهيئة مواعيد انطلاق الرحلات الأولى والختامية لخطوط المونوريل لتتلاءم مع مواعيد العمل والدراسة وفق التوقيت الجديد على النحو التالي:

مونوريل شرق النيل

​بداية التشغيل (الرحلة الأولى): قيام أول قطار من محطة إستاد القاهرة ومحطة مدينة العدالة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

​نهاية التشغيل (الرحلة الأخيرة): قيام آخر قطار من محطة إستاد القاهرة ومحطة مدينة العدالة في تمام الساعة 7:50 مساءً.

​متابعة ميدانية وغرف تحكم لضمان انتظام الخدمة

​وفي ذات السياق، أكدت وزارة النقل على توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لقيادات الهيئة والشركات المشغلة، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لحركة التشغيل عبر غرف التحكم المركزي. 

مونوريل شرق النيل

وشملت التوجيهات تواجد المسؤولين بالمحطات لمراقبة انتظام مواعيد التقاطر، والدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لمنع أي تكدس، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور، ضماناً لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لجمهور الركاب.

 «الأتوبيس الترددي BRT» يعلن عن وظائف جديدة للسائقين  

و​في خطوة تستهدف دعم منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام، وتزامناً مع الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة للسائقين للعمل ضمن خطوط التشغيل الحديثة.  

مونوريل شرق النيل

​ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على استقطاب الكفاءات الفنية المتميزة، وتوفير فرص عمل منظمة ومستقرة للشباب، بما يضمن إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي بأعلى معايير الكفاءة والأمان لخدمة ملايين الركاب يومياً.

​الشروط الأساسية للقبول بوظائف السائقين:

​وضعت الشركة المصرية للـ BRT معايير وضوابط محددة لضمان اختيار أفضل الكفاءات لقيادة الأتوبيسات الترددية الحديثة، وتضمنت الشروط الآتية:

​رخصة القيادة: الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية (درجة أولى).  

مونوريل العاصمة الإدارية

​السن: أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية المناسبة للتشغيل (لا يقل السن عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً).  

​الخبرة العملية: يُفضل من تمتلكه خبرة سابقة وموثوقة في قيادة الأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي الكبرى.

​الاختبارات المقررة: اجتياز الاختبارات الداخلية المقررة بنجاح، والتي تشمل (اختبار القيادة العملي، التقييم النفسي، والكشف الطبي الشامل).  

​مزايا ومناخ العمل بالمنظومة الجديدة:

​توفر الشركة للمقبولين حزمة من المزايا الوظيفية التي تضمن بيئة عمل ملائمة، وتتضمن:

​عقود عمل منظمة وتأمين طبي شامل.  

المونوريل

​توفير زي موحد للعمل.  

​توفير إقامة للمغتربين بما يسهل ظروف الإنتقال والمعيشة.  

​العمل على أحدث وسائل النقل الذكي الحضري في مصر.

مونوريل شرق النيل تشغيل المونوريل مواعيد المونوريل مواعيد الشتاء التوقيت الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

ترشيحاتنا

انطلاق فاعليات التدريب

محافظ المنيا يؤكد رفع كفاءة إدارة الأزمات وسرعة التعامل الميداني مع الطوارئ

رئيس مياه القناة يتابع انتظام سير العمل والحالة التشغيلية لمحطة مياه التل الكبير

رئيس مياه القناة يتابع انتظام سير العمل والحالة التشغيلية لمحطة مياه التل الكبير

جامعة طنطا

بعد فحص الطعون.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة طنطا الأهلية

بالصور

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد