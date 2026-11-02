مع تطبيق التوقيت الشتوي.. «النقل» تعلن مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

​استكمالاً لإعلان الجداول الزمنية لكافة وسائط النقل الجماعي الحديثة تزامناً مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي بعد منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، كشفت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن المواعيد الرسمية لتشغيل مونوريل شرق النيل، لتأمين خدمة نقل منتظمة ومستدامة للمواطنين والمترددين على المحاور التنموية الجديدة.

​مواعيد التشغيل الرسمية لمونوريل شرق النيل:

و​حددت الهيئة مواعيد انطلاق الرحلات الأولى والختامية لخطوط المونوريل لتتلاءم مع مواعيد العمل والدراسة وفق التوقيت الجديد على النحو التالي:

​بداية التشغيل (الرحلة الأولى): قيام أول قطار من محطة إستاد القاهرة ومحطة مدينة العدالة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

​نهاية التشغيل (الرحلة الأخيرة): قيام آخر قطار من محطة إستاد القاهرة ومحطة مدينة العدالة في تمام الساعة 7:50 مساءً.

​متابعة ميدانية وغرف تحكم لضمان انتظام الخدمة

​وفي ذات السياق، أكدت وزارة النقل على توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لقيادات الهيئة والشركات المشغلة، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لحركة التشغيل عبر غرف التحكم المركزي.

وشملت التوجيهات تواجد المسؤولين بالمحطات لمراقبة انتظام مواعيد التقاطر، والدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لمنع أي تكدس، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور، ضماناً لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لجمهور الركاب.

«الأتوبيس الترددي BRT» يعلن عن وظائف جديدة للسائقين

و​في خطوة تستهدف دعم منظومة النقل الجماعي الأخضر والمستدام، وتزامناً مع الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة للسائقين للعمل ضمن خطوط التشغيل الحديثة.

​ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على استقطاب الكفاءات الفنية المتميزة، وتوفير فرص عمل منظمة ومستقرة للشباب، بما يضمن إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي بأعلى معايير الكفاءة والأمان لخدمة ملايين الركاب يومياً.

​الشروط الأساسية للقبول بوظائف السائقين:

​وضعت الشركة المصرية للـ BRT معايير وضوابط محددة لضمان اختيار أفضل الكفاءات لقيادة الأتوبيسات الترددية الحديثة، وتضمنت الشروط الآتية:

​رخصة القيادة: الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية (درجة أولى).

​السن: أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية المناسبة للتشغيل (لا يقل السن عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً).

​الخبرة العملية: يُفضل من تمتلكه خبرة سابقة وموثوقة في قيادة الأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي الكبرى.

​الاختبارات المقررة: اجتياز الاختبارات الداخلية المقررة بنجاح، والتي تشمل (اختبار القيادة العملي، التقييم النفسي، والكشف الطبي الشامل).

​مزايا ومناخ العمل بالمنظومة الجديدة:

​توفر الشركة للمقبولين حزمة من المزايا الوظيفية التي تضمن بيئة عمل ملائمة، وتتضمن:

​عقود عمل منظمة وتأمين طبي شامل.

​توفير زي موحد للعمل.

​توفير إقامة للمغتربين بما يسهل ظروف الإنتقال والمعيشة.

​العمل على أحدث وسائل النقل الذكي الحضري في مصر.