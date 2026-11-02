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براتب سنوي 48 ألف دولار| السفارة الأمريكية تعلن عن فرصة عمل.. الشروط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

براتب سنوي 48 ألف دولار| السفارة الأمريكية تعلن عن فرصة عمل.. الشروط

وظائف السفارة الأمريكية
وظائف السفارة الأمريكية
قسم الخدمات

​أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن طرح فرصة عمل جديدة ومميزة، تمثلت في وظيفة "مساعد قنصلي" للعمل بدوام جزئي بواقع 32 ساعة أسبوعياً. 

ويأتي هذا الإعلان براتب سنوي تنافسي يتراوح بين 38 ألفاً و926 دولاراً وصولاً إلى 48 ألفاً و708 دولارات أمريكية.

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​المهام والمسؤوليات الوظيفية

ويعمل المساعد القنصلي تحت الإشراف المباشر لنائب القنصل العام، حيث يتولى مجموعة متنوعة من المسؤوليات الحيوية داخل وحدات المكتب القنصلي؛ والتي تشمل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين، إجراء عمليات معالجة التأشيرات غير القضائية، والمساعدة في الدراسات والتحقيقات وعمليات التحقق. 

كما تشمل المهام العمل داخل وحدة خدمات المواطنين الأمريكيين، وأداء المهام المتعلقة بوحدة تأشيرات غير المهاجرين والمهاجرين، فضلاً عن تقديم الدعم لوحدة مكافحة الاحتيال، وإجراء المراسلات مع الجمهور والمحامين وجهات حكومية مختلفة.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

​شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة

وتتطلب الوظيفة استيفاء عدة معايير رئيسية للقبول، أبرزها:

​إتمام التعليم الثانوي كشرط أساسي للتقديم.

​توافر خبرة إدارية مكتبية لا تقل عن 3 سنوات، تشمل سنة واحدة على الأقل من الخبرة القنصلية، أو خبرة في إدارة المكاتب بمستوى التدريب تتراوح بين سنة إلى سنتين بحسب الدرجة الوظيفية.

​إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة مع احتمالية الخضوع لاختبار تقييم مستوى اللغة، وامتلاك فهم عام للسياسات الأمريكية المتعلقة بالعمليات القنصلية والتأشيرات.

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​إجادة مهارات إدخال البيانات، استخدام برامج "مايكروسوفت أوفيس"، إدارة قواعد البيانات، إلى جانب مهارات التواصل الجيدة والقدرة على التعامل بحسن تقدير مع المواقف الحساسة والمعقدة.

​شروط التعيين والتصاريح الأمنية

وتشترط السفارة أن يكون المرشح قادراً على الحصول على تصريح أمني وطبي والاحتفاظ بهما، مع الخضوع لتحقيق في الخلفية وربما إجراء فحص طبي قبل التوظيف، فضلاً عن ضرورة بدء العمل خلال فترة زمنية معقولة بعد استلام الموافقات اللازمة لضمان استمرار الترشيح.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

وزير العمل يعلن طرح 5753 فرصة عمل جديدة في 15 محافظة

و​في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل ودعم الشباب الباحثين عن عمل، أعلنت وزارة العمل، عن طرح 5753 فرصة عمل جديدة ومستقرة، وذلك عبر نشرة التوظيف الدورية التي توفرها بالتعاون مع 79 شركة من شركات القطاع الخاص، لتغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد إلى 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

​ويأتي هذا الإطلاق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتشغيل ودعم مسار التنمية الاقتصادية.

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​توزيع جغرافي واسع النطاق لتلبية احتياجات الشباب

و​تتوزع فرص العمل الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة على 15 محافظة، وهي: القاهرة، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، قنا، البحيرة، أسيوط، المنيا، بني سويف، الأقصر، القليوبية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، ودمياط. 

ويعكس هذا التنوع جغرافياً حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للوصول بالخدمات والفرص إلى مختلف المحافظات، وتوفير خيارات مهنية متنوعة أمام الشباب بالقرب من محل إقامتهم.

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​متابعة صارمة لضمان جدية فرص العمل وحقوق العمال

​وفي سياق متصل، أصدر وزير العمل توجيهات واضحة لمديريات العمل بالمحافظات المعنية بضرورة المتابعة الميدانية والدقيقة لفرص العمل المعلنة؛ للتأكد من جديتها وصحتها، ومتابعة خطوات التقديم والتعيين وتذليل أي عقبات أمام الشباب.

وظائف

​وشدد الوزير على أهمية التحقق من التزام الشركات بالضوابط القانونية المقررة، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ الكامل على الحقوق القانونية للعاملين. مؤكداً أن مسؤولية الوزارة تتجاوز مجرد الإعلان عن الشواغر لتصل إلى ضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية ويحقق التوازن واستقرار علاقات العمل.

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