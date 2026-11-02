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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية تكشف عن تفاصيل دعم الاستقرار المالي لمجتمع الأعمال و65% استثمارات القطاع الخاص في مصر

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في شتى القطاعات يتصدر أولوياتنا في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

أضاف الوزير، في لقائه مع رئيس وأعضاء «الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر»، أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، موضحًا أننا جادون في تبني أي مبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع مسار النمو.

دعم مجتمع الأعمال

أضاف الوزير، أن سياساتنا متوازنة ومرنة وتدعم الانضباط والاستقرار المالي وتشجع النشاط الاقتصادي بحوافز مشجعة، لافتًا إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع المسار النزولي للدين والعجز ويجعلنا أكثر قدرة على الإنفاق الاجتماعي.

قال الوزير، إن «التسهيلات الضريبية نجحت لأنها جاية من المجتمع الضريبي نفسه وحنكمل في مسار التبسيط والمساندة»، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يحقق إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين.

أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين مع توسيع القاعدة الضريبية دون تعديل سعر الضريبة، موضحًا أن «موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية» فكرة تستهدف تبسيط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأن «ده مسار هنكمل فيه».

قال أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأسمال المخاطر: «كل التقدير لوزير المالية لجهوده الفعالة في تهيئة بيئة أعمال محفزة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين»، موضحًا أهمية التواصل الدائم مع الجهات الحكومية وتشكيل مجموعات عمل مشتركة للوقوف على التحديات وإيجاد حلول عملية وتشريعية محفزة ومشجعة لبيئة الاستثمار على نحو يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

أضاف، أن تحفيز «صناديق الاستثمار العقاري» يعزز مكانة البورصة المصرية ويجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، لافتًا إلى أن الحوافز المالية والاقتصادية ركيزة أساسية لجذب «صناديق التقاعد العالمية».

وزير المالية أحمد كجوك اخبار مصر مال واعمال القطاع الخاص مجتمع العمال

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