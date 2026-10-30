فرصة أخيرة لراغبي حجز شقق «سكن لكل المصريين 9».. متى ينتهي الموعد؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار جديد يمنح المواطنين فرصة إضافية للحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار، بعدما قررت مد فترة التقديم ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» لمدة أسبوع إضافي، بدلاً من الموعد السابق.

ويأتي القرار استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من الطرح، ومنحهم وقتاً إضافياً لاستكمال إجراءات الحجز وسداد مبلغ التأمين، في إطار توجه الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

15 ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الطرح الجديد يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتتنوع مساحات الوحدات المطروحة بالمحافظات بين 90 متراً مربعاً، وتضم 3 غرف وصالة، بإجمالي 8384 وحدة، إلى جانب 80 وحدة بمساحة 75 متراً مربعاً تتكون من غرفتين وصالة.

أما المدن الجديدة، فتضم 2606 وحدات بمساحة 90 متراً، و650 وحدة بمساحة 75 متراً، بينما تتراوح مساحات وحدات «حياة كريمة» بين 96 و100 متر مربع.

خريطة أماكن شقق الإيجار

وتشمل أماكن الوحدات المطروحة عدداً كبيراً من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومرسى مطروح.

كما تتوافر الوحدات بالمدن الجديدة، ومنها أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبرج العرب والسادات والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة.

دعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه

ومن أبرز المزايا التي يتضمنها الإعلان تقديم دعم إيجاري من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويتم تحديد قيمته وفقاً لدخل المستفيد ومساحة الوحدة، على مدار مدة الإيجار.

ويشترط الإعلان ألا يتجاوز صافي إجمالي دخل الأسرة من جميع المصادر 16 ألف جنيه شهرياً، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً عند انتهاء الإعلان.

تحذير مهم بشأن استكمال إجراءات الحجز

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التسجيل عبر منصة مصر الرقمية وشراء كراسة الشروط لا يعنيان اكتمال إجراءات التقديم.

وشددت على ضرورة سداد مبلغ التأمين من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات والمدن الجديدة التي تتضمن الوحدات المطروحة، حتى يتم استكمال إجراءات التقدم بصورة صحيحة.

وبذلك تمثل المهلة الجديدة حتى 8 نوفمبر فرصة إضافية للراغبين في الاستفادة من المبادرة، مع ضرورة مراجعة كراسة الشروط واستيفاء جميع المتطلبات قبل انتهاء الموعد المحدد.