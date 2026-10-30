تحية خاصة من الرئيس السيسي ورئيس المجر للفنانتين أميرة ومريم أبو زهرة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في بودابست، بالرئيس المجري الدكتور أندراش باكا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المجر.

وعقب المباحثات، أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المجري أقام مأدبة غداء تكريمًا للسيد الرئيس، جدد خلالها سيادته شكره وتقديره للجانب المجري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد السيد الرئيس، خلال المناسبة، عمق روابط الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بين مصر والمجر، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر، ورصيد ممتد من التفاعل الثقافي والتفاهم السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة، معربًا عن تطلعه للعمل المشترك مع الرئيس المجري من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين ومصالحهما المشتركة

تخلل الغداء فقرة فنية قدمتها الفنانتان المصريتان المجريتان أميرة ومريم أبو زهرة، حيث حيى الرئيسان الفنانتين والتقطا صورة تذكارية.