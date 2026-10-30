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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدى الإتربي تكشف لـ صدى البلد شخصيتها بمسلسل سلطان الديب رمضان 2027.. وأسرار حفاظها على جمالها |فيديو

الفنانة هدى الإتربي
الفنانة هدى الإتربي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة هدى الإتربي، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «سلطان  الديب»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، معربة عن سعادتها بالتعاون مع النجم أحمد العوضي للمرة الثالثة.

وقالت هدى الإتربي إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية بوثينة «حبيبة سلطان  »، مشيرة إلى أن قصة الحب التي تجمع الشخصية بسلطان ستدخل ضمن الصراعات التي تشهدها الأحداث، مؤكدة أن العمل مختلف ومميز، وأنها سعيدة بالمشاركة فيه والتعاون مع جميع أفراد فريق العمل.

وأضافت أنها تشعر بسعادة كبيرة لتجديد التعاون مع الفنان أحمد العوضي، موضحة أن مسلسل «سلطان  الديب» يمثل ثالث تعاون يجمعهما، ومتمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه.

هدى الإتربي تكشف سر حفاظها على جمالها

وعن سر حفاظها على جمالها ورشاقتها، أوضحت هدى الإتربي أنها تحرص على منح نفسها وقتًا للراحة بعد ساعات العمل الطويلة والمجهود الذي تبذله، قائلة إنها تحاول دائمًا الاهتمام بنفسها وتبسيط الأمور، والابتعاد عن الضغوط قدر الإمكان.

هدى الإتربي تتمنى المشاركة في أعمال عربية وتركية

كما كشفت الفنانة هدى الإتربي عن طموحاتها الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تتمنى تقديم العديد من الأعمال المتنوعة، وعدم الاكتفاء بالمشاركة في الأعمال المصرية فقط.

وأعربت عن رغبتها في خوض تجارب فنية من مختلف الدول العربية، إلى جانب المشاركة في الأعمال التركية، بما يتيح لها تقديم شخصيات مختلفة 


https://youtube.com/shorts/rzE1U3Lot24?si=wfgBPFQYyJi66y3a

الفنانة هدى الإتربي اخبار الفن نجوم الفن

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