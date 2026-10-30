اخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس المجر يشيد بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الهجرة غير الشرعية

عرضت قناة إكسترا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى في بودابست، بالرئيس المجري الدكتور أندراش باكا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سيادته إلى المجر.

وأشاد الرئيس المجري بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن جهودها الفاعلة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

استعرض الرئيس رؤية مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود التي تبذلها لتسوية الأزمات والنزاعات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وعقب المباحثات.



وأقام الرئيس المجري مأدبة غداء تكريمًا للرئيس السيسي، جدد خلالها الرئيس شكره وتقديره للجانب المجري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر



عرضت قناة إكسترا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى في بودابست، بالرئيس المجري الدكتور أندراش باكا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سيادته إلى المجر.

ووجه الرئيس السيسي الدعوة لرئيس المجر لزيارة مصر، ومن جانبه، رحب الرئيس المجري بزيارة الرئيس، مؤكدًا تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، وما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من روابط وثيقة وتعاون ممتد في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المجر تنظر إلى مصر كشريك غاية في الأهمية، وأن بلاده تثمن السياسة التي تنتهجها مصر في كل المجالات.



ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن حرب إيران ستنتهي قريبا.



التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين

في إطار تحركات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، تتواصل جهود الحكومة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي وتطوير منظومة تخزين المحاصيل، بما يضمن توافر السلع في الأسواق لفترات آمنة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات الإقليمية والتحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.



وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية أسهم في دعم قدرة الدولة على ضمان وفرة الغذاء وإتاحته للمواطنين.



التوقيت الشتوي وترشيد الكهرباء.. كيف تستفيد مصر من تغيير الساعة؟

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، تأثير اختلاف أنماط الاستهلاك بين فصلي الصيف والشتاء على الأحمال الكهربائية، موضحًا أن معدلات استهلاك الكهرباء تتراجع خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف، نتيجة اختلاف طبيعة استخدام الأجهزة الكهربائية ومواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.



عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5468 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6380 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7291 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51040 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 30 أكتوبر 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 56.09 جنيه

سعر الشراء: 55.99 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.60 جنيه

سعر الشراء: 62.29 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.80 جنيه

سعر الشراء 45 .74 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.94 جنيه

سعر الشراء: 14.92 جنيه.

الدرهم الإم7اراتي

سعر البيع: 15.2 جنيه

سعر الشراء: 15.24 جنيه.



ضوابط شرعية للألعاب الإلكترونية.. متى يكون الترفيه حلالًا؟

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الترويح عن النفس أمر جائز شرعًا، ما دام خاليًا من المحظورات الشرعية، موضحًا أن الألعاب الإلكترونية ووسائل الترفيه الحديثة لا تُعد محرمة في حد ذاتها، وإنما يتوقف الحكم عليها وفقًا لما تتضمنه من ممارسات وسلوكيات.

وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند استخدام الألعاب الإلكترونية، أولها ألا تتضمن مقامرة أو ميسرًا، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما حرمه الدين الإسلامي.



لا تنخدعوا بدفء النهار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الليل

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، مع بدء الشعور بالأجواء الشتوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة تسجل 17 درجة، بينما تسجل 15 درجة في بعض المدن الجديدة، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات المساء.