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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا تنخدعوا بدفء النهار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الليل

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، مع بدء الشعور بالأجواء الشتوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة تسجل 17 درجة، بينما تسجل 15 درجة في بعض المدن الجديدة، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات المساء.

ولفتت إلى أنه وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد أجواءً خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، نتيجة التأثر بكتل هوائية معتدلة، معظمها قادم من جنوب شرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 27 درجة خلال ساعات النهار، مؤكدة ضرورة عدم الانخداع بالدفء وارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال النهار، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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