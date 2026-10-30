أمطار خفيفة تلطف الأجواء.. الأرصاد تزف بشرى حول طقس الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، حيث، يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس الأيام القادمة

ويظل الطقس الأيام القادمة، يشهد نشاط شبورة مائية تتكون (من الساعة 4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، فرص سقوط أمطار خفيفة، حيث تتساقط من السبت 31 أكتوبر إلى الإثنين 2 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

فيما تنشط الرياح أحياناً من الأحد 01 نوفمبر إلى الأربعاء 04 نوفمبر على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى)، خلال الأيام القادمة، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

السبت 31 أكتوبر: العظمى 27° - الصغرى 18°

الأحد 01 نوفمبر: العظمى 28° - الصغرى 21°

الإثنين 02 نوفمبر: العظمى 29° - الصغرى 20°

الثلاثاء 03 نوفمبر: العظمى 29° - الصغرى 20°

الأربعاء 04 نوفمبر: العظمى 29° - الصغرى 20°

السواحل الشمالية:

السبت 31 أكتوبر: العظمى 25° - الصغرى 18°

الأحد 01 نوفمبر: العظمى 27° - الصغرى 20°

الإثنين 02 نوفمبر: العظمى 27° - الصغرى 18°

الثلاثاء 03 نوفمبر: العظمى 28° - الصغرى 18°

الأربعاء 04 نوفمبر: العظمى 28° - الصغرى 18°

شمال الصعيد:

السبت 31 أكتوبر: العظمى 28° - الصغرى 14°

الأحد 01 نوفمبر: العظمى 30° - الصغرى 17°

الإثنين 02 نوفمبر: العظمى 31° - الصغرى 17°

الثلاثاء 03 نوفمبر: العظمى 30° - الصغرى 17°

الأربعاء 04 نوفمبر: العظمى 32° - الصغرى 17°

جنوب الصعيد:

السبت 31 أكتوبر: العظمى 31° - الصغرى 17°

الأحد 01 نوفمبر: العظمى 32° - الصغرى 19°

الإثنين 02 نوفمبر: العظمى 34° - الصغرى 20°

الثلاثاء 03 نوفمبر: العظمى 36° - الصغرى 21°

الأربعاء 04 نوفمبر: العظمى 36° - الصغرى 21°

وأكدت الهيئة أنه نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس خاصة في فصل الخريف، سيتم التحديث في حالة حدوث أي تغيير، مهيبة بضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها.