فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

أصيب شرطي إسرائيلي وصحفية من قناة i24NEWS، الخميس، خلال مواجهات مع متظاهرين من اليهود الحريديم بمنطقة بني براك، احتجاجًا على اعتقال شاب متخلف عن الخدمة العسكرية.

مظاهرات الحريديم في إسرائيل



وألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات، واعتدوا على الصحفية شاني فايتسمان والمصور نداف أبس بالدفع والبصق، فيما أعلنت الشرطة الاحتجاج غير قانوني واستخدمت وسائل تفريق المظاهرات، وسط حالة من الفوضي في الشوارع.



وشملت الاحتجاجات إغلاق الطريق السريع رقم 4 في الاتجاهين، إلى جانب تعطيل خطوط السكك الحديدية في منطقة بيتاح تكفا، ما تسبب في اضطرابات مرورية واسعة.



وتأتي المظاهرات احتجاجًا على اعتقال ألون سمادجا، أحد رافضي التجنيد، والذي أُلقي القبض عليه في منزله بالقدس خلال عملية مفاجئة نفذتها الشرطة العسكرية.