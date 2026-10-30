قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد فايق يحذر من «الذكاء الاصطناعي الفائق»: قدرات خفية قد تغير مستقبل البشرية
دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي.. ورد فيه الكثير
محسن رضائي على طاولة واشنطن.. رهان أمريكي جديد لاحتواء التصعيد مع إيران
فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي
صيغة عظيمة لـ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ثوابها يعدل مليون مرة
تفاصيل أعلى عيار ذهب في الصاغة الآن
أنت مش شبهنا ولا تفكيرك تفكيرنا.. محمد العدل يهاجم عموتة
تجميد أصول تتجاوز 2.5 مليار دولار.. منصة باينانس تعلق الإيداع والسحب بعد اختراق إلكتروني
الموت مع عائلاتهم أو بمفردهم.. الشاباك الإسرائيلي يخيّر عناصر حماس في غزة
أيمن الرقب: أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية تفتح الباب أمام انتخابات جديدة
أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

مظاهرات الحريديم في إسرائيل
مظاهرات الحريديم في إسرائيل
إلهام عبد العزيز

أصيب شرطي إسرائيلي وصحفية من قناة i24NEWS، الخميس، خلال مواجهات مع متظاهرين من اليهود الحريديم بمنطقة بني براك، احتجاجًا على اعتقال شاب متخلف عن الخدمة العسكرية.

مظاهرات الحريديم في إسرائيل 


وألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات، واعتدوا على الصحفية شاني فايتسمان والمصور نداف أبس بالدفع والبصق، فيما أعلنت الشرطة الاحتجاج غير قانوني واستخدمت وسائل تفريق المظاهرات، وسط حالة من الفوضي في الشوارع.


وشملت الاحتجاجات إغلاق الطريق السريع رقم 4 في الاتجاهين، إلى جانب تعطيل خطوط السكك الحديدية في منطقة بيتاح تكفا، ما تسبب في اضطرابات مرورية واسعة.


وتأتي المظاهرات احتجاجًا على اعتقال ألون سمادجا، أحد رافضي التجنيد، والذي أُلقي القبض عليه في منزله بالقدس خلال عملية مفاجئة نفذتها الشرطة العسكرية.

مظاهرات الحريديم الشرطة الإسرائيلية مظاهرات في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

دفن الميت

هل تجوز الوصية بدفن آية الكرسي مع الميت؟.. أمين الفتوى يجيب

الزوجين

لماذا يضحك الرجل مع أصدقائه ويعبس في وجه زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد