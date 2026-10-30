تفاصيل أعلى عيار ذهب في الصاغة الآن

ثبت سعر أكبر أعيرة الذهب، استقرارًا وذلك بأول تعاملات له اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

آخر تحديث لأعلي سعر الذهب

وسجل آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و 7205 جنيها للبيع.

الذهب بعد قرار سعر الفائدة

وصل متوسط سعر الفائدة لدرجات مستقرة بعد اعلان البنك المركزي المصري امس رفع الفائدة 1% .

وتشهد أسعار الذهب حالة من الترقب بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب 6355 جنيها في آخر تحديث له من دون تغيير.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و 7205 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6657 جنيها للشراء و 6605 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5447 جنيها للشراء ة 5404 جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4020 دولار للشراء و 4019 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.

الذهب في السوق الدولية

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم مع تقييم المستثمرين إشارات مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورئيسه كيفن وورش، عقب قرار صناع السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4037.98 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4049.80 دولار.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 53.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1515.70 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1004.25 دولار للأوقية.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة "كيديا كوموديتيز" ومقرها مومباي: "يرجع انخفاض الذهب اليوم بالكامل إلى استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، وتمركز المستثمرين في الأسواق قبل صدور بيانات التضخم اليوم".

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، كما كان متوقعًا، مؤجلًا أي تغييرات في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم.

ويُسعّر المتعاملون في الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 78% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 84% قبل إعلان القرار، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، ما يقلل من جاذبيته لدى المستثمرين.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من اليوم، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في إطار سعيه لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وذكر البنك الدولي،أن أسعار السلع الأولية العالمية تتجه إلى الارتفاع بنسبة 23% خلال عام 2026، عازيًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات شحن البضائع خلال الحرب في الشرق الأوسط، ومشكلات شحن الحبوب في البحر الأسود، إلى جانب ارتفاع الطلب على الأصول التي تُعد ملاذات آمنة، مثل الذهب.

وفي سياق متصل، ارتفعت واردات الصين الصافية من الذهب عبر هونج كونج خلال سبتمبر بأكثر من 28% مقارنة بأغسطس، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، وفقًا لبيانات إدارة الإحصاء والتعداد في هونج كونج الصادرة الأربعاء.