قرارات جديدة في حادث أتوبيس الغردقة ورأس غارب.. التحفظ على سائق التريلا وفحص السيارتين

تواصل جهات التحقيق بمحافظة البحر الأحمر فحص ملابسات حادث التصادم الذي وقع صباح الجمعة على طريق الغردقة – رأس غارب، بين أتوبيس لنقل الركاب وسيارة نقل ثقيل «تريلا»، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وسط إجراءات تستهدف تحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المرتبطة به

تحريات جنائية وفحص فني للسيارتين

وطلبت جهات التحقيق إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، إلى جانب فحص الأتوبيس وسيارة النقل الثقيل للوقوف على الحالة الفنية لكل منهما، والتحقق من وجود أعطال أو مشكلات فنية ربما تكون قد أسهمت في وقوع التصادم.

كما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتستمع إلى أقوال المعنيين بالواقعة، في إطار جمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

التحفظ على سائق التريلا

وفي سياق الإجراءات المتخذة، تحفظت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر على سائق سيارة النقل الثقيل، فيما تبين أن سائق الأتوبيس لقي مصرعه في الحادث، بحسب المعلومات الواردة بشأن الواقعة.

انتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث

وكان طريق الغردقة – رأس غارب قد شهد، صباح الجمعة، تصادمًا بين أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات. وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتظل النتائج النهائية للتحقيقات والفحص الفني هي الفيصل في تحديد الأسباب الدقيقة للتصادم والمسؤوليات المترتبة عليه.