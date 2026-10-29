تغيير نشاط عقار وتوصيل مرافق وإنارة.. رئيس مدينة الغردقة يبحث مطالب 9 مواطنين

بحث اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، مطالب 9 مواطنين خلال اللقاء الدوري الذي عقده صباح اليوم الخميس، بحضور سكرتير المدينة ومسؤولي الإدارات المختصة، موجّهًا بدراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

تغيير نشاط عقار وتوصيل مرافق وإنارة

وتنوعت مطالب المواطنين بين طلب تغيير نشاط عقار من جراج إلى مخزن، وشكوى من عدم السماح بقطع الطريق لتوصيل المرافق، إلى جانب المطالبة بتوصيل أعمدة الإنارة إلى مساكن المرأة المعيلة.

كما تناول اللقاء شكاوى بشأن عدم تسليم رخص لحين تقديم شهادة تفيد سداد ثمن الأرض وسداد آخر قسط من فروق المرافق، بالإضافة إلى عدد من الطلبات الأخرى المتعلقة باحتياجات المواطنين.

حلول فورية لبعض الطلبات

وخلال اللقاء، وجّه رئيس المدينة بتقديم حلول فورية لعدد من المطالب التي أمكن التعامل معها، مع تكليف الإدارات المختصة بدراسة باقي الطلبات كلٌّ على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد رئيس مدينة الغردقة استمرار اللقاءات الدورية مع المواطنين، باعتبارها إحدى قنوات التواصل المباشر لرصد المشكلات والعمل على حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.