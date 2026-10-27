عيادات للتأمين الصحي بمستشفيات الغردقة والحميات وسفاجا للتيسير على المواطنين

بحث فرع التأمين الصحي بالبحر الأحمر ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة سبل تعزيز التعاون لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع الاتفاق على مقترح إنشاء عيادات للتأمين الصحي داخل مستشفيات الغردقة العام والحميات وسفاجا، إلى جانب توفير أماكن للصيدليات وتفعيل مكاتب لخدمة العملاء.

تعاون بين التأمين الصحي والصحة بالبحر الأحمر

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور روماني وحيد مرقس، مدير عام التأمين الصحي بالبحر الأحمر، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بمقر مديرية الشؤون الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالمنظومة الطبية.

ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين وتيسير حصولهم على الرعاية الطبية.

مناقشة التعاقدات وتذليل المعوقات

وتناول اللقاء متابعة التعاقدات القائمة بين التأمين الصحي والمستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وبحث المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات والعمل على تذليلها، إلى جانب مناقشة فرص التوسع في الخدمات الطبية والتعاقدية بمختلف التخصصات.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي دعمه الكامل لمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة، واستعداده لتوفير الكفاءات الطبية من الأخصائيين والاستشاريين للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية، بما يسهم في تفعيل العيادات المسائية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للمواطنين.

عيادات للتأمين الصحي داخل 3 مستشفيات

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور روماني وحيد مرقس مقترح الدكتور تامر مدكور بشأن إنشاء عيادات للتأمين الصحي داخل المستشفيات العامة، وهو المقترح الذي لاقى موافقة وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

ويتضمن المقترح إنشاء عيادات للتأمين الصحي داخل مستشفيات الغردقة العام والحميات وسفاجا، مع تخصيص أماكن للصيدليات وتفعيل مكاتب لخدمة العملاء داخل المستشفيات، بهدف تسهيل حصول المنتفعين على الخدمات الصحية وتقليل المعوقات الإجرائية.

تسهيل الكشف والتحويلات الطبية

ويستهدف المقترح تحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لأبناء محافظة البحر الأحمر، وتيسير حصول منتفعي التأمين الصحي على الكشف في مختلف التخصصات، إلى جانب تسهيل إجراءات التحويلات الطبية ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمة.

ومن شأن تعزيز التعاون بين التأمين الصحي ومديرية الشؤون الصحية دعم التكامل بين المؤسسات الطبية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.