سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ.. هاري كين ينضم إلى قائمة الأساطير

دخل الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، قائمة المتوجين بجائزة الكرة الذهبية، بعدما حصد النسخة السبعين من الجائزة لعام 2026، للمرة الأولى في مسيرته، خلال الحفل الذي أقيم أمس الاثنين على مسرح لندن بالاديوم بالعاصمة الإنجليزية، بتنظيم مجلة «فرانس فوتبول» وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وجاء تتويج كين بعد موسم استثنائي سجل خلاله 73 هدفًا مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، ليصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001، والخامس من بلاده الذي يحقق هذا الإنجاز.

ميسي الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر فوزًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ5 ألقاب، فيما حقق كل من الفرنسي ميشيل بلاتيني والهولنديين يوهان كرويف وماركو فان باستن الجائزة 3 مرات لكل منهم.

وشهد تاريخ الجائزة، التي انطلقت عام 1956، تتويج عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم، بداية من الإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول الفائزين، وصولًا إلى كين في النسخة الأخيرة ولم تُمنح الجائزة عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

أرقام بارزة في تاريخ الجائزة

* 8 مرات: ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز.

* 5 مرات: كريستيانو رونالدو.

* 3 مرات: يوهان كرويف، ميشيل بلاتيني وماركو فان باستن.

* أول فائز: الإنجليزي ستانلي ماثيوز عام 1956.

* أحدث الفائزين: هاري كين، المتوج بنسخة 2026.

ويظل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، بينما أعاد كين الجائزة إلى لاعب إنجليزي للمرة الأولى منذ 25 عامًا، ليضيف اسمه إلى سجل يضم أبرز أساطير كرة القدم عبر سبعة عقود.

قائمة الفائزين بالكرة الذهبية من 1956 حتى 2026

بدأ سجل الفائزين بالكرة الذهبية عام 1956، عندما تُوّج الإنجليزي ستانلي ماثيوز بالجائزة في نسختها الأولى. وفي عام 1957 فاز ألفريدو دي ستيفانو، قبل أن يحصد ريموند كوبا الجائزة عام 1958، ثم عاد دي ستيفانو للتتويج بها مجددًا عام 1959. وفي عام 1960، ذهبت الجائزة إلى الإسباني لويس سواريز.

وشهدت فترة الستينيات تتويج عمر سيفوري عام 1961، وجوزيف ماسوبوست عام 1962، والحارس السوفيتي ليف ياشين عام 1963، ثم الإنجليزي دينيس لو عام 1964. وفي عام 1965 فاز أوزيبيو، تلاه بوبي تشارلتون عام 1966، ثم فلوريان ألبرت عام 1967، وجورج بيست عام 1968، قبل أن يختتم جياني ريفيرا العقد بالتتويج عام 1969.

ومع بداية السبعينيات، فاز الألماني جيرد مولر بالجائزة عام 1970، ثم بدأ الهولندي يوهان كرويف سلسلة تتويجاته عام 1971، وعاد للفوز بها في عامي 1973 و1974. وبين تلك الألقاب، تُوّج فرانز بيكنباور عام 1972، ثم أوليج بلوخين عام 1975، وعاد بيكنباور إلى منصة التتويج عام 1976، قبل فوز ألان سيمونسن عام 1977. واختتم الإنجليزي كيفن كيجان العقد بالفوز بالجائزة في عامي 1978 و1979.

وفي بداية الثمانينيات، فاز كارل هاينز رومينيجه بالكرة الذهبية عامي 1980 و1981، ثم تُوّج الإيطالي باولو روسي عام 1982. وفرض الفرنسي ميشيل بلاتيني هيمنته على الجائزة بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 1983 و1984 و1985، قبل أن يفوز إيجور بيلانوف عام 1986، ورود خوليت عام 1987. وبعد ذلك، حقق ماركو فان باستن الجائزة عامي 1988 و1989.

وفي عام 1990، فاز الألماني لوثار ماتيوس، ثم تُوّج الفرنسي جان بيير بابان عام 1991، وعاد فان باستن للفوز بالجائزة عام 1992. وشهد عام 1993 تتويج الإيطالي روبرتو باجيو، تلاه البلغاري خريستو ستويتشكوف عام 1994، والليبيري جورج وياه عام 1995، والألماني ماتياس زامر عام 1996. وفي عام 1997، فاز البرازيلي رونالدو نازاريو، ثم تُوّج الفرنسي زين الدين زيدان عام 1998، واختتم البرازيلي ريفالدو العقد بالفوز عام 1999.

ومع بداية الألفية الجديدة، حصد البرتغالي لويس فيجو الجائزة عام 2000، ثم فاز الإنجليزي مايكل أوين عام 2001. وعاد رونالدو نازاريو للتتويج عام 2002، قبل فوز التشيكي بافيل نيدفيد عام 2003، والأوكراني أندريه شيفتشينكو عام 2004، والبرازيلي رونالدينيو عام 2005. وفي عام 2006، تُوّج الإيطالي فابيو كانافارو، ثم فاز مواطنه البرازيلي كاكا عام 2007، قبل أن يبدأ كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مرحلة طويلة من التنافس على الجائزة.

وفاز كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية عام 2008، ثم حصد ليونيل ميسي الجائزة في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 على التوالي. وعاد رونالدو للفوز عامي 2013 و2014، قبل أن يتوج ميسي مجددًا عام 2015. ثم فاز رونالدو في عامي 2016 و2017، فيما أنهى الكرواتي لوكا مودريتش هيمنة الثنائي عام 2018، وعاد ميسي إلى القمة عام 2019.

ولم تُمنح الكرة الذهبية عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يعود ميسي للفوز بها عام 2021. وفي عام 2022، تُوّج الفرنسي كريم بنزيما، ثم عاد ميسي للفوز عام 2023. وحصد الإسباني رودري الجائزة عام 2024، قبل أن يفوز الفرنسي عثمان ديمبيلي بنسخة 2025.

وفي نسخة 2026، تُوّج الإنجليزي هاري كين بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، ليضيف اسمه إلى قائمة الفائزين بالكرة الذهبية منذ انطلاقها قبل 70 عامًا.