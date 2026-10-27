سنوات من الوجع قبل ليلة المجد.. كيف انتزع هاري كين الكرة الذهبية؟

لم تكن الكرة الذهبية التي توج بها هاري كين عام 2026 مجرد مكافأة على موسم تهديفي استثنائي بل جاءت تتويجا لرحلة طويلة عرف خلالها قائد منتخب إنجلترا معنى الانتظار وعاش خيبات متتالية قبل أن يجد الطريق إلى المجد الذي طالما سعى إليه.

من لاعب لم يجد مكانا له في أكاديمية أرسنال خلال طفولته إلى مهاجم تنقل بين أربعة أندية على سبيل الإعارة ثم تحول إلى الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير وصولا إلى قيادة هجوم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا رسم كين مسيرة لم تكن بدايتها كافية للتنبؤ بما سيحققه في النهاية.

وعلى مدار سنوات طويلة ارتبط اسم المهاجم الإنجليزي بالأهداف والأرقام القياسية لكن الألقاب الكبرى ظلت الحلقة الناقصة في مسيرته سواء مع توتنهام الذي رحل عنه دون التتويج ببطولة كبرى أو مع منتخب إنجلترا الذي خسر نهائيين متتاليين في كأس أمم أوروبا.

وجاء الانتقال إلى بايرن ميونخ في صيف 2023 ليمنحه فرصة جديدة لتغيير هذه الصورة بعدما اختار الابتعاد عن الدوري الإنجليزي وخوض تجربة مختلفة في ألمانيا بحثا عن البطولات التي استعصت عليه لسنوات.

وبعد ثلاثة مواسم مع الفريق البافاري تحول كين من مهاجم يطارد أول ألقابه الكبرى إلى نجم يقود فريقه نحو منصات التتويج قبل أن يختتم موسم 2025-2026 بأرقام استثنائية منحته الكرة الذهبية ليصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001.

بداية من الباب المغلق.. أرسنال لم يكن محطة كين الأخيرة

لم تبدأ حكاية هاري كين من بوابة أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية ولم يكن الطريق إلى النجومية ممهدا أمامه منذ سنواته الأولى إذ خاض تجربة قصيرة في أكاديمية أرسنال قبل أن يتم الاستغناء عنه في محطة مبكرة لم تمنعه من مواصلة حلمه بالوصول إلى كرة القدم الاحترافية.

وانتقل كين بعد ذلك إلى توتنهام هوتسبير لكن الانضمام إلى أكاديمية النادي اللندني لم يكن كافيا لفتح أبواب الفريق الأول أمامه مباشرة ليبدأ رحلة من التجارب والإعارات بحثا عن فرصة حقيقية لإثبات قدراته.

وخاض المهاجم الإنجليزي تجارب مع ليتون أورينت وميلوول ونوريتش سيتي وليستر سيتي في مسار احتاج خلاله إلى الصبر والعمل المستمر قبل أن يعود إلى توتنهام ويبدأ تدريجيا في تثبيت أقدامه داخل الفريق الأول.

ومع حصوله على فرص أكبر للمشاركة بدأت قدرات كين التهديفية تظهر بوضوح ليتحول بمرور الوقت إلى أحد أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز ثم إلى الهداف التاريخي لتوتنهام بعدما سجل 280 هدفا بقميص النادي في مختلف البطولات.

توتنهام وإنجلترا.. أهداف كثيرة ووجع النهائيات

على الرغم من المكانة التي وصل إليها كين مع توتنهام ظل غياب البطولات الكبرى نقطة مؤثرة في تقييم مسيرته خصوصا بعدما اقترب الفريق من تحقيق إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر نهائي عام 2019 أمام ليفربول.

وكان الوصول إلى النهائي الأوروبي فرصة استثنائية أمام كين لتغيير صورته من مهاجم بارع في تسجيل الأهداف إلى نجم يقود فريقه نحو الألقاب لكن الخسارة أعادت الأسئلة بشأن قدرته على حصد البطولات مع الفريق اللندني.

ولم تكن خيبات الأمل مقتصرة على مسيرته مع الأندية إذ عاش كين تجارب مؤلمة مع منتخب إنجلترا بعدما خسر نهائي كأس أمم أوروبا 2020 أمام إيطاليا ثم نهائي نسخة 2024 أمام إسبانيا.

بايرن ميونخ.. انتقال غير مسار الحكاية

في صيف 2023 قرر هاري كين مغادرة توتنهام وخوض تجربة جديدة مع بايرن ميونخ في خطوة حملت طموحا واضحا لإنهاء سنوات الانتظار مستفيدا من وجوده داخل أحد أكثر الأندية الأوروبية نجاحا على مستوى البطولات المحلية والقارية.

وجاء الموسم الأول للمهاجم الإنجليزي في ألمانيا حافلا بالأهداف والأرقام القياسية لكنه انتهى من دون التتويج ببطولة كبرى بعدما فقد بايرن لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وكانت تلك البداية بمثابة اختبار جديد لصبر كين الذي انتقل إلى ألمانيا بحثا عن الألقاب لكنه وجد نفسه أمام موسم آخر لا يحقق فيه هدفه الأكبر رغم نجاحه على المستوى الفردي.

غير أن المهاجم الإنجليزي لم يتراجع وواصل العمل حتى توج مع بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في موسم 2024-2025 ليكسر حاجز الانتظار ويحقق أول بطولة كبرى في مسيرته مع الأندية.

ومع استعادة الفريق البافاري مكانته على المستوى المحلي دخل كين موسم 2025-2026 بطموحات أكبر ونجح في تقديم أفضل مواسمه التهديفية بعدما جمع بين التألق الفردي والمساهمة في تحقيق البطولات ليصبح العنصر الأبرز في واحدة من أكثر الفترات نجاحا في مسيرته.

73 هدفا في موسم واحد.. أرقام صنعت الكرة الذهبية

قدم هاري كين موسما استثنائيا خلال 2025-2026 بعدما سجل 73 هدفا وصنع 8 أهداف خلال 65 مباراة مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا ليضع نفسه في مقدمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية.

ومع بايرن ميونخ سجل كين 61 هدفا وصنع 7 أهداف خلال 51 مباراة في مختلف البطولات وهي حصيلة عكست تأثيره الكبير في المنظومة الهجومية للفريق البافاري.

وجاءت أرقامه في الدوري الألماني في مقدمة إنجازاته بعدما سجل 36 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 31 مباراة ليحصد صدارة هدافي المسابقة والحذاء الذهبي الأوروبي متفوقا على أبرز منافسيه في سباق هدافي الدوريات الكبرى.

ولم يتوقف تألقه عند حدود الدوري المحلي إذ سجل 14 هدفا وصنع هدفين خلال 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا كما أحرز 10 أهداف في 6 مباريات بكأس ألمانيا وأضاف هدفا في مباراة السوبر الألماني.

منتخب إنجلترا.. من هداف إلى قائد يصنع الفارق

لم يكن تألق كين مع بايرن ميونخ وحده كافيا لتفسير حجم موسمه الاستثنائي إذ واصل تقديم مستويات قوية مع منتخب إنجلترا وسجل 12 هدفا خلال 14 مباراة في موسم 2025-2026.

وكانت مشاركته في كأس العالم 2026 من أبرز محطات الموسم بعدما أحرز 6 أهداف خلال 7 مباريات ليساهم في وصول منتخب بلاده إلى المركز الثالث في أفضل نتيجة لإنجلترا بالمونديال منذ تتويجها باللقب عام 1966 وفقا للمعطيات الواردة في سجل الموسم.

وبفضل قدرته على التسجيل مع النادي والمنتخب وصل كين إلى 73 هدفا خلال الموسم ليؤكد أن تألقه لم يكن مرتبطا بظروف فريقه فقط وإنما امتد إلى المستوى الدولي حيث ظل أحد أهم مصادر الخطورة في هجوم إنجلترا.