بعد تتويج هاري كين.. الكرة الذهبية تكشف خريطة ملوك العالم.. ميسي في القمة وريال مدريد وبرشلونة يتصدران المشهد

لم يكن تتويج هاري كين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 مجرد إنجاز شخصي جديد في مسيرة قائد منتخب إنجلترا بل أعاد تسليط الضوء على خريطة المنافسة التاريخية على واحدة من أعرق الجوائز الفردية في كرة القدم بعدما وضع حدا لغياب اللاعبين الإنجليز عن منصة التتويج منذ فوز مايكل أوين بالجائزة عام 2001.

وجاء تتويج مهاجم بايرن ميونخ بعد موسم استثنائي سجل خلاله 73 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده ليتفوق على الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال ويمنح الكرة الإنجليزية لحظة تاريخية جديدة بعد انتظار دام 25 عاما.

لكن خلف اسم الفائز في كل نسخة تحكي الكرة الذهبية قصة أكبر من المنافسة بين اللاعبين؛ قصة صراع بين المدارس الكروية الكبرى وتفوق جنسيات بعينها وهيمنة أندية صنعت أجيالا من النجوم إلى جانب دوريات نجحت في استقطاب أبرز المواهب العالمية وتحويلها إلى أبطال للجائزة.

ومنذ انطلاقها عام 1956 عندما فاز الإنجليزي ستانلي ماثيوز بالنسخة الأولى تحولت الجائزة التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» إلى سجل تاريخي يعكس تغير موازين القوى في كرة القدم من حقبة الأساطير الأوروبية إلى سنوات الهيمنة الأرجنتينية التي ارتبطت باسم ليونيل ميسي مرورا بعصر المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأرقام القياسية في تاريخ الكرة الذهبية والجنسيات الأكثر تتويجا والأندية التي فرضت حضورها على سجل الفائزين والدوريات التي حصدت العدد الأكبر من الجوائز وصولا إلى أطول سلاسل التتويج المتتالي.

ميسي يقود الأرجنتين.. وفرنسا في صدارة المشهد التاريخي

تكشف قائمة الفائزين بالكرة الذهبية عن الحضور الاستثنائي للأرجنتين التي ارتبطت هيمنتها في السنوات الأخيرة بإنجازات ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة برصيد ثماني كرات ذهبية.

وجاءت ألقاب ميسي في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023 ليصنع مسيرة فردية غير مسبوقة في تاريخ الجائزة ويمنح بلاده مكانة متقدمة في ترتيب الجنسيات الأكثر تتويجا.

وتنافس فرنسا الأرجنتين على صدارة هذا السجل بعدما توج لاعبوها بالجائزة في مناسبات متعددة بداية من ريمون كوبا عام 1958 مرورا بميشيل بلاتيني الذي حقق إنجازا تاريخيا بالفوز ثلاث مرات متتالية بين عامي 1983 و1985 ثم زين الدين زيدان عام 1998 وكريم بنزيما عام 2022 وأخيرا عثمان ديمبيلي عام 2025.

ومع تتويج ديمبيلي ارتفع رصيد فرنسا إلى سبع جوائز لتبقى ضمن القوى الأبرز في تاريخ الكرة الذهبية بينما يظل ميسي صاحب التأثير الأكبر في رصيد الأرجنتين بعدما جاءت انتصاراته الثمانية لتمنح بلاده صدارة قائمة الجنسيات المتوجة بالجائزة.

وتحضر ألمانيا وهولندا بقوة في هذا السباق برصيد سبع جوائز لكل منهما مستفيدتين من أجيال استثنائية ضمت أسماء مثل فرانز بيكنباور وجيرد مولر وكارل هاينز رومينيجه إلى جانب يوهان كرويف وماركو فان باستن ورود خوليت.

أما البرتغال فامتلكت بدورها سجلا مميزا بفضل أوزيبيو ولويس فيجو وكريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة خمس مرات ليصبح أحد أبرز الوجوه في تاريخها.

هاري كين يعيد إنجلترا إلى منصة التتويج

يمثل فوز هاري كين بالكرة الذهبية لعام 2026 محطة استثنائية في تاريخ الكرة الإنجليزية إذ أعاد الجائزة إلى إنجلترا بعد غياب دام ربع قرن منذ تتويج مايكل أوين عام 2001.

وانضم كين إلى قائمة تضم أسماء بارزة صنعت تاريخ الكرة الإنجليزية في مقدمتها ستانلي ماثيوز أول فائز بالجائزة عام 1956 وبوبي تشارلتون المتوج عام 1966 وكيفن كيجان الذي حصد اللقب مرتين متتاليتين عامي 1978 و1979 ثم أوين.

وبذلك ارتفع إجمالي مرات فوز اللاعبين الإنجليز بالجائزة إلى ست مرات توزعت على خمسة لاعبين في إنجاز يعكس قيمة تتويج كين خصوصا أنه جاء بعد سنوات طويلة لم يتمكن خلالها نجوم إنجلترا من الوصول إلى المركز الأول.

ولم يكن التتويج منفصلا عن أرقام المهاجم الإنجليزي مع بايرن ميونخ ومنتخب بلاده؛ فقد سجل 73 هدفا خلال موسم 2025-2026 كما ساهم في تتويج النادي البافاري بالألقاب المحلية ليحصد الاعتراف الفردي الأكبر في مسيرته.

ريال مدريد وبرشلونة.. صراع القمة بين عمالقة الأندية

لا تتوقف المنافسة التاريخية على الكرة الذهبية عند حدود الجنسيات إذ تكشف قائمة الأندية المتوجة عن حضور استثنائي لريال مدريد وبرشلونة اللذين يتصدران الترتيب برصيد 12 جائزة لكل منهما وفقا لعدد مرات فوز لاعبيهما أثناء تمثيل الناديين.

ويستند رصيد ريال مدريد إلى مجموعة من الأسماء التي صنعت تاريخ النادي في فترات مختلفة من ألفريدو دي ستيفانو وريمون كوبا إلى لويس فيجو ورونالدو نازاريو وفابيو كانافارو وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وكريم بنزيما.

أما برشلونة فبنى رصيده عبر نجوم مثل لويس سواريز ويوهان كرويف وهريستو ستويتشكوف وريفالدو ورونالدينيو وليونيل ميسي الذي كان صاحب النصيب الأكبر من جوائز النادي بواقع ست مرات خلال فترات تتويجه بين عامي 2009 و2019.

وتأتي الأندية الإيطالية في المرتبة التالية حيث يمتلك يوفنتوس وميلان ثماني جوائز لكل منهما بينما يحتل بايرن ميونخ المركز التالي برصيد ست جوائز بعد تتويج هاري كين في 2026.

الدوري الإسباني يتفوق على الجميع

عند الانتقال من الأندية إلى الدوريات التي ينشط فيها اللاعبون وقت التتويج تظهر صورة أكثر وضوحا عن خريطة النفوذ في تاريخ الكرة الذهبية إذ يتصدر الدوري الإسباني القائمة برصيد 24 جائزة متقدما على الدوري الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 18 جائزة.

ويعود جانب كبير من التفوق الإسباني إلى ريال مدريد وبرشلونة اللذين جمعا معا 24 جائزة وفق التصنيف التاريخي المعتمد على النادي الذي كان يمثله اللاعب عند الفوز.

وتعاقبت على الناديين أسماء صنعت حقبا مختلفة من التألق بداية من دي ستيفانو وكوبا وصولا إلى ميسي وكريستيانو رونالدو وبنزيما ومودريتش وهو ما منح الدوري الإسباني حضورا مستمرا في صدارة سباق أفضل لاعب في العالم.

في المقابل استفاد الدوري الإيطالي من فترات القوة التي عاشتها أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان خصوصا خلال العقود التي شهدت هيمنة الأندية الإيطالية على المنافسات الأوروبية.

ويأتي الدوري الألماني في المركز الثالث برصيد عشر جوائز فيما يحل الدوري الإنجليزي رابعا بسبع جوائز ثم الدوري الفرنسي بثلاث جوائز.