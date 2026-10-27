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حفل الكرة الذهبية 2026.. ساكا يفوز بجائزة سقراط للعمل الإنساني
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفل الكرة الذهبية 2026.. ساكا يفوز بجائزة سقراط للعمل الإنساني

ساكا
ساكا
حمزة شعيب

توج الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم أرسنال، بجائزة سقراط للعمل الإنساني لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة البريطانية لندن، تقديرًا لجهوده الخيرية ومبادراته الإنسانية خارج ملاعب كرة القدم.

وجاء فوز ساكا بالجائزة تقديرًا لمساهماته في دعم الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال مشاركته في مبادرات إنسانية تهدف إلى تحسين حياة المتضررين وتوفير فرص أفضل لهم.

بوكايو ساكا يدعم الأطفال من خلال المبادرات الخيرية

وارتبط اسم ساكا بالعديد من الأعمال الخيرية، أبرزها تعاونه مع مؤسسة BigShoe، التي تساهم في توفير الرعاية الطبية للأطفال المحتاجين.

وأسهم النجم الإنجليزي في تمويل عمليات جراحية ساعدت أطفالًا في عدد من الدول الإفريقية، من بينها نيجيريا، التي تعود إليها جذوره العائلية، كما شارك في مبادرات لدعم المتضررين من الكوارث الإنسانية.

ولم تقتصر جهود ساكا على الجانب الطبي، إذ سبق له التبرع بأكثر من ألف زي مدرسي لأربع مدارس في منطقة إيلينج، غرب لندن، التي نشأ فيها، إلى جانب دعم مبادرات لمساعدة الشباب الذين يواجهون ظروفًا اجتماعية صعبة.

ما جائزة سقراط في حفل الكرة الذهبية؟

تُمنح جائزة سقراط منذ عام 2022 ضمن حفل الكرة الذهبية، لتكريم اللاعبين الذين يقدمون إسهامات إنسانية واجتماعية مؤثرة خارج المستطيل الأخضر.

وسُميت الجائزة تكريمًا للاعب البرازيلي الراحل سقراط، المعروف بمواقفه الاجتماعية والإنسانية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الدور المجتمعي الذي يمكن أن يؤديه نجوم كرة القدم بعيدًا عن المنافسات والبطولات.

ويأتي تتويج ساكا امتدادًا لقائمة من النجوم والشخصيات التي حصلت على الجائزة في السنوات الماضية، من بينهم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإسبانية جيني هيرموسو، إلى جانب مؤسسة شانا في نسخة 2025.

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