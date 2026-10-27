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أمام مجلس الأمن.. اليونان تحذر من تجنيد الأطفال عبر المنصات الرقمية واستغلالهم بالحروب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمام مجلس الأمن.. اليونان تحذر من تجنيد الأطفال عبر المنصات الرقمية واستغلالهم بالحروب

وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس
وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس
فرناس حفظي

حذر وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، اليوم الاثنين، من تصاعد استخدام التقنيات الرقمية في تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، مؤكدًا أن المخاطر التي تهدد الأطفال لم تعد تقتصر على ساحات القتال التقليدية، بل امتدت إلى الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية.

وقال جيرابيتريتيس، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الأمن الدولي بمناسبة مرور 30 عامًا على إنشاء آلية الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، متحدثًا بصفته الوطنية، إن الأطفال أصبحوا عرضة للتجنيد والاستغلال عبر الهواتف الذكية.

وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن استقطاب الأطفال وتجنيدهم عبر المنصات الرقمية لا يقل خطورة عن تجنيدهم في ساحات القتال، محذرًا من تنامي التهديدات الرقمية التي تستهدف الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.

وتسلط هذه التحذيرات الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الجهود الدولية لحماية الأطفال في النزاعات، في ظل التطور التكنولوجي واتساع استخدام المنصات الرقمية في عمليات الاستقطاب والتجنيد.

وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس استخدام التقنيات الرقمية تجنيد الأطفال ساحات القتال

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