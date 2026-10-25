ولي عهد السعودية ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه في شتى المجالات.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود اللازمة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

وصل كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم مع وفده، بعد نحو 10 أيام من زيارة وزير دفاعه، الذي بحث استمرار بقاء البطارية اليونانية الدفاعية في ينبع.

وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، فإن أثينا لديها بطارية باتريوت في السعودية منذ عام 2021، تتمركز في ينبع وتسهم في حماية منشآت الطاقة الحيوية.

وكان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس قد صرح في وقت لاحق إنه سيوصي بتمديد بقاء بطارية باتريوت في ظل الهجمات التي تتعرض لها السعودية.

وكان ديندياس قد إلتقى ولي العهد ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ثم توجه إلى القوة اليونانية في ينبع.

وبحث مع وزير الدفاع مسائل فنية تتعلق باستمرار بقاء البطارية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.