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السعودية: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة
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السعودية .. اعتراض صاروخين وشظايا تصيب شخصين وتضرر 3 مركبات و7 مبان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية .. اعتراض صاروخين وشظايا تصيب شخصين وتضرر 3 مركبات و7 مبان

جانب من أثار شظايا الصواريخ
جانب من أثار شظايا الصواريخ
محمود نوفل

أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الفصائل اليمنية في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

وذكر الدفاع المدني السعودي في بيان له ؛ أن الشظابا تسببت في وقوع إصابة شخصين وأضرار مادية في 3 مبان سكنية و7 مركبات.

جانب من الأضرار 

كما حذر الدفاع المدني السعودي من تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها، مؤكدا أن هذا الأمر يعرض فاعله للمساءلة القانونية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها الفصائل اليمنية باتجاه المنطقة الجنوبية.


يأتي ذلك في ظل استمرار هجمات الفصائل اليمنية التي تستهدف مناطق متعددة في المملكة ولم يقتصر الاستهداف على المنشآت العسكرية، وإنما طال المنشآت المدنية والمقدسة حيث شنت الفصائل اليمنية هجوما قبل أسابيع استهدف محطة الكهرباء الخاصة بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.

السعودية الدفاع المدني السعودي صواريخ باليستية خميس مشيط الفصائل اليمنية

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