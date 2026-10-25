منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

أكدت الإعلامية دينا سليم، عن مصدر مسؤول بالجهاز الفني لمنتخب مصر أن الاستبعاد الأخير للثنائي إمام عاشور ومحمد هاني من قائمة النادي الأهلي قبل مباراة كيتارا بالكونفدرالية غدا، هو شأن داخلي بيخص الجهاز الفني للقلعة الحمراء، والمنتخب يلتزم دائماً بعدم التدخل في السياسات الفنية أو الانضباطية للأندية.

وقالت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" إن الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، لا يمكن أن يحسم موقف أي لاعب بضمه أو استبعاده من المعسكرات بناءً على مستواه مع فريقه في مباراة أو مباراتين فقط.

وتابعت :"نحن نتابع جميع اللاعبين باستمرار، والمستويات الفنية والبدنية ومدى ملاءمة اللاعب لطريقة لعب المنتخب هي المعايير الأساسية والوحيدة التي تحدد الاختيارات".

واختتمت بالإشارة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع جميع اللاعبين قبل مباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 13 و17، مؤكداً أن إمام عاشور ومحمد هاني من العناصر الأساسية في صفوف الفراعنة، وحسام حسن سيراقبهما عن قرب مع الأهلي خلال المباريات المقبلة للوقوف على جاهزيتهما الكاملة قبل إعلان القائمة النهائية للمنتخب.