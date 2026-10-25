قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضعيف جدًا .. محمد فاروق يفتح النار على حكم «القمة» بين الأهلي والزمالك
«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي
محمد إبراهيم يدافع عن معتمد جمال: ارحموا لاعبي الزمالك في الظروف الصعبة.. وهذه أسباب معاناة الفريق
غارات جوية على مدينة التربة بتعز.. ومواجهات مسلحة بين قوات الحوثيين في «إب» اليمنية
ياسر ريان: الزمالك «مشتاق» للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.. وخروج صن داونز في مصلحته
كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟
مذكرة استخباراتية تحذّر من تكثيف إيران جهودها لاستهداف الأمريكيين
خلي بالك وركز.. سيف زاهر: جماهير الزمالك غاضبة من «فتوح» .. والتفاصيل عندي ومش هأقولها
رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟
الفلوس بتتكلم.. مجدي عبدالغني: لغة الإخلاص والانتماء لم تعد تكفي مع لاعبي الأهلي
التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرة بمنطقة الرياض.. ومطار الملك خالد يُعلن استئناف عملياته جزئياً
طارق يحيى يُحذّر إدارة الزمالك من تكرار سيناريو زيزو وإمام عاشور مع أحمد فتوح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن كواليس استبعاد الثنائي إمام عاشور ومحمد هاني من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن القرار يحمل رسالة تحذيرية واضحة للاعبين، ويأتي في إطار فرض الانضباط داخل صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وأوضح فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»، أن استبعاد اللاعبين يُعد بمثابة «قرصة ودن»، تهدف إلى تنبيههما وإيصال رسالة مباشرة بأن الالتزام والتركيز يمثلان عنصرين أساسيين في حسابات الجهاز الفني.

إبراهيم فايق: لا يوجد لاعب أكبر من الأهلي

وأشار الإعلامي إلى أن قرار الاستبعاد يأتي في ظل ما وصفه بحالة من «الشبع والخمول والدلع» التي قد تكون موجودة لدى بعض لاعبي الفريق، وهو ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة التركيز والجدية إلى التدريبات والمباريات.

وأضاف أن الرسالة التي يحملها القرار واضحة للجميع، سواء من جانب الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة أو إدارة النادي الأهلي، وتتمثل في أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين، وأن المشاركة في المباريات لا ترتبط بالاسم أو النجومية أو المكانة داخل الفريق.

وشدد فايق على أن استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني يؤكد أن الجهاز الفني يسعى إلى ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة بين اللاعبين، ومنح الفرصة لكل من يثبت جدارته والتزامه داخل الملعب وخارجه.

قرصة ودن لإعادة الانضباط داخل القلعة الحمراء

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجهاز الفني للنادي الأهلي إلى الحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق، خاصة مع ارتباطاته المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة، وحاجة اللاعبين إلى تقديم أفضل مستوياتهم لتحقيق النتائج المطلوبة.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة طبيعة تعامل الجهاز الفني مع الثنائي، ومدى تأثير قرار الاستبعاد على فرص عودتهما إلى قائمة الفريق، في ظل التأكيد على أن مصلحة الأهلي تأتي في المقام الأول، وأن المشاركة تتطلب الالتزام وتنفيذ التعليمات الفنية.

وتعكس الرسالة، وفقًا لما ذكره إبراهيم فايق، توجهًا نحو عدم منح أي لاعب حصانة بسبب اسمه أو تاريخه، مع التأكيد على أن جميع عناصر الفريق يخضعون لمعايير واحدة داخل القلعة الحمراء

محمد هانى امام عاشور الاهلي اخبار الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

مدبولي

رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

عداد مياة

خطوتك الأولى للوحدة الجديدة.. شروط ومستندات تركيب عداد مياه قانوني بدون غرامات

بالصور

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد