قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلي بالك وركز.. سيف زاهر: جماهير الزمالك غاضبة من «فتوح» .. والتفاصيل عندي ومش هأقولها
رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟
الفلوس بتتكلم.. مجدي عبدالغني: لغة الإخلاص والانتماء لم تعد تكفي مع لاعبي الأهلي
التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرة بمنطقة الرياض.. ومطار الملك خالد يُعلن استئناف عملياته جزئياً
طارق يحيى يُحذّر إدارة الزمالك من تكرار سيناريو زيزو وإمام عاشور مع أحمد فتوح
«لكل منصب اختصاصات» .. إعلامي: الأهلي يُوجّه اللوم لوائل جمعة بسبب التدخل في الأمور الفنية
مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني
عمرو الحديدي: لو «عموتة» كمّل مع الأهلي بالشكل ده يبقى عليه العوض
رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة
من الفرح للغرق .. ماسورة مياه تفسد أجواء حفل زفاف بالشرقية | شاهد
بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل
سماع دوي انفجارين في محافظة لحج .. ومعارك في تعز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفلوس بتتكلم.. مجدي عبدالغني: لغة الإخلاص والانتماء لم تعد تكفي مع لاعبي الأهلي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

انتقد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق عقب التعادل الأخير أمام القناة، معبرًا عن حزنه لما وصل إليه مستوى النادي، كما علق على تصريحات محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بشأن ضرورة إخلاص اللاعبين للنادي، مؤكدًا أن لغة التعامل مع اللاعبين تغيرت في ظل العقود المالية الكبيرة التي يحصلون عليها.

وقال مجدي عبدالغني، خلال تصريحاته عبر قناة الشمس، إنه شاهد فيديو لمحمود الخطيب، معربًا عن حزنه الشديد بسبب تراجع أداء الأهلي، خاصة بعد التعادل الأخير أمام القناة.

وأشاد عبدالغني بأحمد المرغني، لاعب الزمالك السابق، مؤكدًا أنه الوحيد الذي توقع تعادل الأهلي أمام القناة، مشيرًا إلى امتلاكه رؤية فنية مميزة وفهمًا كبيرًا لكرة القدم.

وأضاف أن المرغني يمتلك عقلية كروية مميزة، موضحًا أنه يعرفه عن قرب، ويرى أنه شخص يتمتع بقدرات فنية كبيرة، وأن الاستفادة من خبراته في مجال كرة القدم ستكون مهمة للغاية.

مجدي عبدالغني يعلق على رسالة الخطيب للاعبي الأهلي

وتطرّق نجم الأهلي السابق إلى تصريحات محمود الخطيب خلال الاحتفالية الأخيرة، والتي حذّر فيها اللاعبين الذين لا يخلصون للنادي، مؤكدًا أن من لا يلتزم تجاه القلعة الحمراء لن يلوم إلا نفسه، معتبرًا أن هذه الرسالة تحمل تهديدًا باتخاذ إجراءات ضد المقصرين.

وأكد عبدالغني تفهمه لموقف الخطيب، مشيرًا إلى أنه ينتمي إلى جيل تربى على الإخلاص للنادي الأهلي، وأن الخطيب كان أحد أبرز من رسخوا هذه المبادئ لدى اللاعبين.

وأوضح أن الخطيب يتحدث بمنطق الجيل الذي عاصر فترتي السبعينيات والثمانينيات، بينما تغيرت لغة التعامل في كرة القدم حاليًا، وأصبحت المصالح المالية والعقود الكبيرة عاملًا مؤثرًا في علاقة اللاعبين بأنديتهم.

وقال عبدالغني إن اللاعب الذي يحصل على عقد بقيمة 50 أو 70 أو 80 أو 100 مليون جنيه لا يمكن التعامل معه بالتهديدات المتعلقة بالإخلاص والانتماء فقط، مؤكدًا أن حصوله على هذه الأموال لا يرتبط بالضرورة بمدى إخلاصه للنادي.

وأضاف أنه يتفهم مشاعر الخطيب تجاه الأهلي، مستعيدًا ذكرياته معه قبل المباريات، عندما كان يجلس مع اللاعبين في المسجد ويتحدث إليهم عن الروح والانتماء وأهمية القتال من أجل الفريق.

وأشار إلى أن الخطيب كان يمثل قدوة للاعبين، وكان الجميع يتحدث اللغة نفسها بشأن قيمة قميص الأهلي والدفاع عن ألوانه، متسائلًا عما يمكن أن يفعله رئيس النادي حاليًا لإقناع اللاعبين بتلك المبادئ.

«الأهلي أصبح فيه 50 لغة».. مجدي عبدالغني ينتقد اختلاف عقليات اللاعبين

وانتقد عبدالغني اختلاف العقليات داخل الفريق، مؤكدًا أن الأهلي لم يعد يضم مجموعة تتفق على مبادئ واحدة، بل أصبح يضم لاعبين تختلف دوافعهم وطريقة تفكيرهم.

وقال إن النادي ضم لاعبين تحركهم الأموال، وآخرين لا يقدمون المستوى الفني المطلوب، إلى جانب لاعبين لا يدركون قيمة النادي، فضلًا عن وجود من يتجاوزون في التعامل معه.

واختتم تصريحاته بالتساؤل عن كيفية التفاهم بين هذه العقليات المختلفة داخل فريق واحد، مؤكدًا أن غياب اللغة المشتركة بين اللاعبين يمثل تحديًا كبيرًا أمام الأهلي في ظل الظروف الحالية.

مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق الأهلي القناة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

ترشيحاتنا

احمد خليل مدير عام التنظيم والاداره بالوادي الجديد

إنشاء أول مركز إقليمي لتنمية القدرات لخدمة أهالي الصعيد بالوادي الجديد .. صور

توقيع بروتوكول تعاون

جامعة الإسكندرية تتعاون مع التأمين الصحي لتقديم الخدمة بـ«سموحة الجامعي»

قافلة طبية ببني سويف

«صحة بني سويف» تُنظم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مؤسسة الشيمي وجمعية عيون الرحمة وتقدّم خدماتها لنحو 600 حالة بالفشن

بالصور

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد