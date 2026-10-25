الفلوس بتتكلم.. مجدي عبدالغني: لغة الإخلاص والانتماء لم تعد تكفي مع لاعبي الأهلي

انتقد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق عقب التعادل الأخير أمام القناة، معبرًا عن حزنه لما وصل إليه مستوى النادي، كما علق على تصريحات محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بشأن ضرورة إخلاص اللاعبين للنادي، مؤكدًا أن لغة التعامل مع اللاعبين تغيرت في ظل العقود المالية الكبيرة التي يحصلون عليها.

وقال مجدي عبدالغني، خلال تصريحاته عبر قناة الشمس، إنه شاهد فيديو لمحمود الخطيب، معربًا عن حزنه الشديد بسبب تراجع أداء الأهلي، خاصة بعد التعادل الأخير أمام القناة.

وأشاد عبدالغني بأحمد المرغني، لاعب الزمالك السابق، مؤكدًا أنه الوحيد الذي توقع تعادل الأهلي أمام القناة، مشيرًا إلى امتلاكه رؤية فنية مميزة وفهمًا كبيرًا لكرة القدم.

وأضاف أن المرغني يمتلك عقلية كروية مميزة، موضحًا أنه يعرفه عن قرب، ويرى أنه شخص يتمتع بقدرات فنية كبيرة، وأن الاستفادة من خبراته في مجال كرة القدم ستكون مهمة للغاية.

مجدي عبدالغني يعلق على رسالة الخطيب للاعبي الأهلي

وتطرّق نجم الأهلي السابق إلى تصريحات محمود الخطيب خلال الاحتفالية الأخيرة، والتي حذّر فيها اللاعبين الذين لا يخلصون للنادي، مؤكدًا أن من لا يلتزم تجاه القلعة الحمراء لن يلوم إلا نفسه، معتبرًا أن هذه الرسالة تحمل تهديدًا باتخاذ إجراءات ضد المقصرين.

وأكد عبدالغني تفهمه لموقف الخطيب، مشيرًا إلى أنه ينتمي إلى جيل تربى على الإخلاص للنادي الأهلي، وأن الخطيب كان أحد أبرز من رسخوا هذه المبادئ لدى اللاعبين.

وأوضح أن الخطيب يتحدث بمنطق الجيل الذي عاصر فترتي السبعينيات والثمانينيات، بينما تغيرت لغة التعامل في كرة القدم حاليًا، وأصبحت المصالح المالية والعقود الكبيرة عاملًا مؤثرًا في علاقة اللاعبين بأنديتهم.

وقال عبدالغني إن اللاعب الذي يحصل على عقد بقيمة 50 أو 70 أو 80 أو 100 مليون جنيه لا يمكن التعامل معه بالتهديدات المتعلقة بالإخلاص والانتماء فقط، مؤكدًا أن حصوله على هذه الأموال لا يرتبط بالضرورة بمدى إخلاصه للنادي.

وأضاف أنه يتفهم مشاعر الخطيب تجاه الأهلي، مستعيدًا ذكرياته معه قبل المباريات، عندما كان يجلس مع اللاعبين في المسجد ويتحدث إليهم عن الروح والانتماء وأهمية القتال من أجل الفريق.

وأشار إلى أن الخطيب كان يمثل قدوة للاعبين، وكان الجميع يتحدث اللغة نفسها بشأن قيمة قميص الأهلي والدفاع عن ألوانه، متسائلًا عما يمكن أن يفعله رئيس النادي حاليًا لإقناع اللاعبين بتلك المبادئ.

«الأهلي أصبح فيه 50 لغة».. مجدي عبدالغني ينتقد اختلاف عقليات اللاعبين

وانتقد عبدالغني اختلاف العقليات داخل الفريق، مؤكدًا أن الأهلي لم يعد يضم مجموعة تتفق على مبادئ واحدة، بل أصبح يضم لاعبين تختلف دوافعهم وطريقة تفكيرهم.

وقال إن النادي ضم لاعبين تحركهم الأموال، وآخرين لا يقدمون المستوى الفني المطلوب، إلى جانب لاعبين لا يدركون قيمة النادي، فضلًا عن وجود من يتجاوزون في التعامل معه.

واختتم تصريحاته بالتساؤل عن كيفية التفاهم بين هذه العقليات المختلفة داخل فريق واحد، مؤكدًا أن غياب اللغة المشتركة بين اللاعبين يمثل تحديًا كبيرًا أمام الأهلي في ظل الظروف الحالية.