عقوبات انضباطية.. نادي الزوراء العراقي يُعاقب محمد شريف وثنائي الفريق بعد مُشادة داخل غرفة الملابس

أعلن نادي الزوراء العراقي توقيع عقوبات انضباطية على الثلاثي محمد شريف، مهاجم الفريق ولاعب الأهلي المصري السابق، وحسين فلاح وحسن عبد الكريم، المعروف بلقب «قوقية»، وذلك عقب الأنباء التي ترددت بشأن نشوب مشادة بينهم داخل غرفة ملابس الفريق، بعد مواجهة الشرطة في كلاسيكو بغداد.

عقوبات انضباطية بحق ثلاثي الزوراء

وقررت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء فرض عقوبات انضباطية على اللاعبين الثلاثة، في أعقاب الأحداث التي شهدتها أروقة الفريق عقب مباراة الشرطة، التي أثارت حالة من الغضب داخل النادي بسبب النتيجة والأداء الذي قدمه اللاعبون خلال اللقاء.

وجاء قرار الإدارة في إطار سعيها إلى فرض الانضباط داخل صفوف الفريق الأول، والحفاظ على الاستقرار بين اللاعبين، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من الموسم، ورغبة النادي في الظهور بصورة أفضل خلال المنافسات المقبلة.

مشادة كلامية داخل غرفة الملابس

وبحسب التقارير المتداولة والمصادر المقربة من النادي العراقي، شهدت غرفة ملابس الزوراء حالة من التوتر عقب نهاية مواجهة كلاسيكو بغداد أمام الشرطة، حيث دخل عدد من اللاعبين في سجال حاد، تخلله تلاسن لفظي، نتيجة حالة الغضب التي سيطرت عليهم بسبب الأداء المتراجع والخسارة.

وأشارت التقارير إلى أن الأجواء داخل الفريق شهدت توترًا عقب المباراة، في ظل عدم الرضا عن المستوى الذي ظهر به اللاعبون، وهو ما تسبب في تصاعد الخلافات بينهم داخل غرفة الملابس.

ولم تتوقف تداعيات المباراة عند النتيجة فقط، بل امتدت إلى القرارات الإدارية التي اتخذها النادي بحق الثلاثي، في محاولة للتعامل مع الواقعة والحفاظ على الالتزام داخل الفريق.

محمد شريف تحت طائلة العقوبات

ويأتي اسم المهاجم المصري محمد شريف ضمن اللاعبين الذين شملتهم العقوبات، بعدما انضم إلى صفوف الزوراء العراقي عقب تجربته السابقة مع النادي الأهلي، ليخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري العراقي.

ومن المنتظر أن يسعى الزوراء إلى تجاوز آثار الأزمة سريعًا، وإعادة التركيز إلى الجوانب الفنية، من أجل تحسين النتائج واستعادة الاستقرار داخل الفريق، بينما تترقب الجماهير تفاصيل العقوبات الموقعة على اللاعبين الثلاثة وانعكاساتها على مشاركتهم خلال الفترة المقبلة.