مباراة القمة 133.. شيكو بانزا وأحمد شريف يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي لخوض مباراة الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقود هجوم الزمالك في مباراة القمة اليوم، الثنائي أحمد شريف والأنجولي شيكو بانزا، فيما يتواجد 4 لاعبين في خط الوسط، وهم "محمد شحاتة وأحمد ربيع وأحمد فتوح وعبد الله السعيد".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا – أحمد شريف

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من "محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآدم كايد ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ".