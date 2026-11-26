يعد الزنجبيل من النباتات التي تستخدم طازجًا أو مجففًا في إعداد المشروبات والأطعمة، ويتميز بمذاقه الحار ورائحته القوية، وإلى جانب استخدامه في الطهي، يرتبط الزنجبيل بعدد من الفوائد الصحية المحتملة، خاصة فيما يتعلق بالغثيان وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي.

الزنجبيل وتخفيف الغثيان..

من أشهر استخدامات الزنجبيل المساعدة على تخفيف بعض أنواع الغثيان والقيء.

هل يساعد الزنجبيل على الهضم؟

يستخدم الزنجبيل تقليديًا للتعامل مع الشعور بعدم الارتياح في المعدة، كما تشير بعض الأبحاث إلى احتمال تأثيره في حركة الجهاز الهضمي. ومع ذلك، لا يمكن اعتباره علاجًا مضمونًا لعسر الهضم أو الانتفاخ.

فوائد محتملة أخرى

تبحث الأبحاث الطبية في دور مكملات الزنجبيل في تخفيف آلام الدورة الشهرية، كما توجد دراسات حول تأثيره المحتمل في أعراض خشونة الركبة، لكن جودة الأدلة تختلف من استخدام إلى آخر، ولا تعني هذه النتائج أن تناول مشروب الزنجبيل يعالج تلك الحالات.

كيف يمكن تناوله؟

يمكن إضافة شرائح الزنجبيل الطازج إلى الماء الساخن وتركها عدة دقائق، ثم إضافة الليمون أو كمية قليلة من العسل حسب الرغبة.

كما يمكن استخدامه في تتبيل الدجاج والأسماك والخضراوات، أو إضافته إلى الشوربة والأطباق المختلفة.

هل للزنجبيل آثار جانبية؟

رغم أن تناوله بكميات الطعام المعتادة آمن لمعظم الأشخاص، فإن الجرعات الكبيرة أو المكملات المركزة قد تسبب حرقة المعدة أو الإسهال أو الشعور بعدم الراحة في البطن.

وينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات الزنجبيل مع الأدوية، خاصة الأدوية التي تؤثر في تجلط الدم، كما يُفضل تجنب الجرعات العلاجية المرتفعة خلال الحمل دون إشراف طبي.