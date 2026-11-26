أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زيارة تفقدية لعدد من المنشآت المتخصصة في إنتاج المواد النووية وأبحاث وتطوير الأسلحة النووية، برفقة كبار المسؤولين في إدارة صناعة الذخائر التابعة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إلى جانب مسؤولين من معهد الأسلحة النووية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزيارة شملت قاعدة إنتاج المواد النووية المستخدمة في تصنيع الأسلحة، ومنشأة إنتاج المعدات المرتبطة بالطاقة النووية، ومعهد الأسلحة النووية، حيث اطلع كيم على أنشطة الإنتاج والتطوير خلال عام 2026، ومدى تنفيذ الخطة الاستراتيجية النووية التي أقرها المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري.

وخلال الجولة، أشاد كيم بالعلماء والمهندسين والفنيين والمسؤولين العاملين في هذه المنشآت، مشيرًا إلى أن جهود زيادة الطاقة الإنتاجية للمواد النووية بصورة منتظمة تسير وفق الأهداف المحددة، بما يضمن تلبية الاحتياجات طويلة الأمد لتعزيز القوات النووية وتطوير قدراتها على أسس تكنولوجية متقدمة.

وأكد أن تطوير المعدات والأجهزة المستخدمة في منظومة الأسلحة النووية يمثل أهمية كبيرة لتحسين كفاءة الردع النووي، وتعزيز القدرة على التعامل مع سيناريوهات الحروب الفعلية.

كيم: امتلاك السلاح النووي حق سيادي



وفي سياق تبريره لمواصلة تطوير الترسانة النووية، قال كيم إن تفقد المنشآت يأتي في إطار حماية الأمن القومي لكوريا الشمالية، في ظل ما وصفه بتغيرات خطيرة في البيئة الأمنية الدولية وتصاعد التهديدات النووية المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.

واتهم الولايات المتحدة بتوسيع تعاونها النووي والعسكري مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرًا إلى اتفاقية «أوكوس» والتعاون المتعلق بالغواصات العاملة بالطاقة النووية، فضلًا عن محاولات تعزيز ترتيبات المشاركة النووية مع الدول الحليفة لواشنطن.

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن هذه التحركات تمثل، من وجهة نظر بلاده، تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وتفرض عليها مواصلة تطوير قدراتها النووية وتعزيز منظومة الردع الدفاعي.

وأضاف أن التوسع في نقل التكنولوجيا النووية وإتاحة الوصول إلى الأسلحة النووية في إطار التحالفات العسكرية الدولية يزيد مخاطر استخدام السلاح النووي، ويضعف منظومة عدم الانتشار النووي، وفقًا للتصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية.

توسيع استخدام الرؤوس النووية التكتيكية

ومن أبرز ما تضمنته تصريحات كيم خلال الزيارة، دعوته قطاع تصنيع الأسلحة النووية إلى التركيز على تطوير واستخدام الرؤوس النووية التكتيكية متعددة المهام، بما يسمح بتوظيفها في مجالات وعمليات عسكرية مختلفة.

ووصف هذه المهمة بأنها عاجلة ومهمة، مستندًا إلى ما اعتبره القيمة العسكرية المتزايدة للأسلحة النووية التكتيكية في الحروب الحديثة، إلى جانب طبيعة المواجهة الأمنية التي تخوضها بلاده مع خصومها.

وتشير هذه التوجيهات إلى توجه بيونج يانج نحو تنويع قدراتها النووية، وعدم الاكتفاء بتعزيز حجم الترسانة، وإنما العمل على تطوير أنواع مختلفة من الرؤوس النووية وتوسيع نطاق المهام العسكرية المرتبطة بها.

رفض التخلي عن البرنامج النووي

وجدد كيم جونج أون تأكيده أن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية، والذي قال إنه أصبح مثبتًا في دستور البلاد، لن يتغير نتيجة الضغوط أو التصريحات الصادرة عن القوى الخارجية المطالبة بنزع السلاح النووي.

وشدد على أن بلاده لن تسعى للحصول على اعتراف أو موافقة دولية بشأن امتلاكها الأسلحة النووية، معتبرًا أن تعزيز القدرات النووية يمثل خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وعنصرًا أساسيًا في حماية سيادة الدولة وأمنها.

وقال إن امتلاك بلاده للقوة النووية يهدف، بحسب روايته، إلى احتواء التهديدات الخارجية والرد عليها في أسوأ السيناريوهات، مؤكدًا أن بيونج يانج لن تتراجع عن هذا المسار طالما استمرت القوى التي تستخدم الأسلحة النووية لتحقيق الهيمنة الدولية.

دلالات الزيارة وتوقيت التصعيد النووي



وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برنامجها النووي والصاروخي، وسط استمرار الخلافات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن مستقبل شبه الجزيرة الكورية، وتعثر الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات حول نزع السلاح النووي.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فإن الزيارة تمثل تحركًا جديدًا في سلسلة زيارات كيم للمنشآت النووية، بعد زيارات سابقة في سبتمبر 2024 ويناير 2025 ويونيو 2026.

كما لفتت الوكالة إلى أن الزيارة الأخيرة شملت للمرة الأولى، وفق المعلومات المتاحة، قاعدة لإنتاج المعدات المرتبطة بالطاقة النووية، وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى متابعة الأنشطة النووية والعسكرية لكوريا الشمالية.

ولم تكشف بيونج يانج عن المواقع الجغرافية للمنشآت التي تفقدها كيم، فيما أظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية منشآت ومعدات قال محللون إنها تبدو شبيهة بأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، إلى جانب نماذج لرؤوس نووية تكتيكية.

و تحمل الزيارة رسائل سياسية وعسكرية متزامنة، أبرزها إصرار القيادة الكورية الشمالية على مواصلة توسيع قدراتها النووية، والانتقال إلى تعزيز تنوع استخداماتها العسكرية، في تحدٍ للمطالب الدولية المتكررة بوقف البرنامج النووي.