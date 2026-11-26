يعد اللولب الهرموني من وسائل منع الحمل طويلة المفعول، إذ يفرز كميات صغيرة من هرمون الليفونورجيستريل داخل الرحم، ما يساعد على منع الحمل لعدة سنوات، ورغم فاعليته المرتفعة، فإنه قد يصاحبه عدد من الآثار الجانبية، خاصة خلال الأشهر الأولى من تركيبه.

اضطرابات الدورة الشهرية من أبرز الآثار الجانبية..

تلاحظ بعض النساء تغيرات في نمط الدورة الشهرية بعد تركيب اللولب الهرموني، مثل النزيف غير المنتظم أو ظهور بقع دم بين الدورات، وقد تصبح الدورة أطول أو أكثر تكرارًا في البداية.

وغالبًا ما تتحسن هذه التغيرات تدريجيًا خلال الأشهر الأولى، كما قد تصبح الدورة أخف أو تتوقف تمامًا لدى بعض السيدات مع مرور الوقت.

أعراض أخرى قد تظهر بعد التركيب اللوب الهرمونى..

من الآثار الجانبية المحتملة الشعور بالصداع، والغثيان، وألم أو حساسية الثدي، إلى جانب تغيرات المزاج. وقد تظهر أيضًا أكياس صغيرة على المبيض، لكنها غالبًا ما تكون مؤقتة وتختفي دون تدخل علاجي.

ولا تعاني جميع النساء من هذه الأعراض، كما أن وجود بعضها لا يعني بالضرورة أن اللولب هو السبب المباشر لها.

مضاعفات نادرة للوب الهرمونى..

رغم أن المضاعفات الخطيرة غير شائعة، فإنها قد تشمل تحرك اللولب من موضعه أو خروجه جزئيًا أو كليًا، وحدوث ثقب في جدار الرحم أثناء التركيب، فضلًا عن احتمالية الإصابة بعدوى في منطقة الحوض، خاصة خلال الأسابيع الأولى إذا كانت هناك عدوى موجودة وقت التركيب.

وفي حالات نادرة قد يحدث حمل رغم وجود اللولب، وإذا حدث الحمل فيجب تقييم الحالة طبيًا سريعًا، لأن احتمال الحمل خارج الرحم يكون أعلى نسبيًا بين حالات الحمل التي تحدث مع وجود اللولب.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ينبغي طلب التقييم الطبي عند الشعور بألم شديد أو متزايد أسفل البطن، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو ظهور إفرازات مهبلية غير معتادة أو ذات رائحة كريهة، أو حدوث نزيف شديد، وكذلك عند الاشتباه في الحمل أو ملاحظة تغير خيوط اللولب أو عدم القدرة على الإحساس بها.

المصدر..NHS