صعّد الحرس الثوري الإيراني من لهجته تجاه الولايات المتحدة، معلنا رفع مستوى الاستعداد العسكري إلى أقصى درجاته، ومؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تهديد، في وقت شكك فيه في قدرة واشنطن على مواصلة الحصار البحري المفروض على إيران، بسبب ما وصفه بإنهاك القوات الأمريكية وارتفاع تكاليف الانتشار العسكري في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، سردار محبي، إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بجاهزية تصل إلى 100% على مستويات التسليح والإمكانات والروح المعنوية والدافعية القتالية، مشيرا إلى أن هذه القدرات جرى اختبارها ميدانيا خلال الأشهر الخمسة عشر أو الستة عشر الماضية.

وأضاف محبي، خلال زيارة لأسرة أحد قتلى الحرس الثوري، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين ومواقفهم تعكس، بحسب تقديره، صعوبة استمرار الحصار المفروض على إيران، معتبرا أن القوات الأمريكية تواجه أعباء متزايدة نتيجة الإنهاك والتكاليف المالية الباهظة، فضلا عن محدودية قدرتها على إبقاء قواتها المنتشرة في المنطقة في حالة انتشار طويل الأمد.

وتأتي تصريحات المسؤول العسكري الإيراني وسط استمرار المواجهة بين طهران وواشنطن بشأن الحصار البحري، الذي يستهدف الموانئ الإيرانية وحركة السفن المرتبطة بنقل النفط، في إطار الضغوط الأمريكية الرامية إلى تقييد صادرات الطاقة الإيرانية والحد من قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات.

المواقف الأمريكية

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري أن المواقف الأمريكية بشأن استمرار الحصار تكشف، من وجهة نظر طهران، حجم الضغوط التي تواجهها واشنطن، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية مستعدة للتعامل مع أي تصعيد محتمل، وأنها لن تسمح بفرض واقع أمني جديد عليها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي بدأ في 13 أبريل 2026، قبل تعليقه مؤقتا في يونيو، ثم إعادة فرضه في 14 يوليو عقب انهيار التفاهمات بين الجانبين، ليستهدف الموانئ الإيرانية وصادرات النفط المرتبطة بها، وفقا لوكالة رويترز.

تهديدات لطهران

وفي المقابل، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته لطهران، محذرا من أن أي سفينة إيرانية تحاول كسر الحصار ستواجه مصير القطع البحرية التي قال إن القوات الأمريكية دمرتها، كما أكد استمرار السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز.

ولم تقتصر الضغوط الأمريكية على التحركات البحرية، إذ أعلنت واشنطن توسيع نطاق إجراءاتها لتشمل طرق النقل البرية وبحر قزوين، عبر قوة المهام «البوابة الحديدية»، بهدف منع انتقال الأسلحة والتقنيات العسكرية والمواد الخاضعة للعقوبات إلى إيران.

في المقابل، أعلنت طهران أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة الحصار، واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجراءات الأمريكية تمثل عدوانا عسكريا، مؤكدة تمسك البلاد بحقها في الدفاع عن مصالحها.