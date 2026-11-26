هل من مات حرقا يغسل ويُصلى عليه؟ سؤال يطرحه كثيرون على دار الإفتاء بعد وقوع حوادث الحرائق التي تؤدي إلى وفاة أشخاص، خاصة أن من يموت بسبب الحريق ورد ذكره ضمن أصناف الشهداء في السنة النبوية، وفي السطور التالية نعرض توضيح هذه المسألة.

حكم تغسيل من مات حرقًا والصلاة عليه

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن من مات بسبب حريق يُغسَّل ويُصلَّى عليه، إذا أمكن تغسيله دون إلحاق الضرر بجسده؛ لأن من يموت حرقًا يُعد من شهداء الآخرة، وليس من شهداء المعركة الذين لهم أحكام خاصة في الغسل.

وأوضحت دار الإفتاء أن حكم تغسيل المتوفى المصاب بالحروق يتوقف على حالة جسده بعد الوفاة، وذلك فإذا أمكن غسل الجسد بالماء دون ضرر يُغسَّل غسلًا كاملًا كما يُغسَّل سائر الموتى المسلمين.

وأضافت أنه إذا كان الماء يضر بالجسد ينتقل إلى التيمم بدلًا من الغسل وإذا كان بعض الجسد سليمًا وبعضه متضررًا يُغسَل الجزء الذي يمكن غسله، ويُتيمَّم عن المواضع التي يضرها الماء.

وأشارت إلى أنه أما إذا تعذر الغسل والتيمم بسبب شدة تفحم الجسد فإنه يسقط الغسل والتيمم، ويُكتفى بتكفينه على حاله والصلاة عليه ودفنه.

دار الإفتاء توضح حكم من مات بسبب حريق

وفي السياق، بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم من مات في حوادث الحريق، مؤكدة أن من مات بسبب حريق فهو شهيد.

واستشهدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الشهادة وقالت دار الإفتاء المصرية: "قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وَالْغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة" أخرجه أبو داود (2704)".

حديث نبوي يحدد من ينال أجر الشهيد

أن المقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام؛ الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: الَّذي يُقْتَل في المعركة والدفاع عن الأوطان، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية.

والثاني: شهيد الدُّنيا: وهو مَن قُتِلَ كذلك، ولكنه قُتِلَ مُدْبِرًا، أو قاتل رياءً وسُمعةً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا.

والثالث: شهيد الآخرة: وهو مَن له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام الشهيد من النوع الأول في الدنيا مِن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ وذلك كالميِّت بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحُكْمية.

حكم تغسيل من مات مصابًا بالحروق ويمكن تغسيله دون ضرر

وكشفت دار الإفتاء عن حكم تغسيل من مات مصابًا بالحروق، قائلة "إذا أمكن التغسيل دون ضرر أو تأذٍّ بالماء فإنه يجب أن يُغسَّل غسلًا كاملًا كما يُفعل مع سائر الأموات بلا خلاف، تمسكًا بالأصل المقرر شرعًا في حق الميت غير شهيد المعركة، وهو وجوب الغسل، ولا يُعدل عنه ما دامت القدرة عليه قائمة، ولم يوجد مانع شرعي أو حسي يمنع منه".

واستشهدت بما جاء عن الإمام أبو الحسين العِمْرَانِي في "البيان" (3/ 86، ط. دار المنهاج): [قال الشيخ أبو حامد: وأما سائر الشهداء، مثل: مَن مات بحريقٍ، أو غرقٍ، أو بطنٍ، أو تحت الهدم، وما أشبه ذلك، فإنهم يُغَسَّلُون، ويُصَلَّى عليهم بلا خلاف؛ لعموم الخبر، ولأنه مسلم مات في غير معتَرَك الكفار، فوجب غسله، والصلاة عليه، كما لو مات بغير هذه الأمراض] اهـ.

وذكرت قول الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (2/ 399، ط. مكتبة القاهرة): [أما الشهيد بغير قتل، كالمبطون، والمطعون، والغرق، وصاحب الهدم، والنفساء، فإنهم يُغسَّلون، ويُصلَّى عليهم، لا نعلم فيه خلافًا].