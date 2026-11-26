حقق فريق ليل الفرنسي فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب «ديكاتلون أرينا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق المدافع دايوت أوباميكانو في الدقيقة 15، بعدما حول عرضية توم بيشوف برأسية إلى شباك أصحاب الأرض.

وحافظ الفريق البافاري على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن ينتفض ليل في النصف الثاني من اللقاء، وينجح في العودة إلى المباراة.

وأدرك الفريق الفرنسي التعادل في الدقيقة 62 عن طريق أياسي أويدا، بعدما استغل تمريرة من ناثان نجووي، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية.

ولم تمر سوى 3 دقائق حتى نجح ليل في تسجيل الهدف الثاني، بعدما سجل ألكسندر بافلوفيتش لاعب بايرن ميونخ هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 65، ليمنح أصحاب الأرض التقدم.

وحاول بايرن ميونخ العودة في الدقائق المتبقية وإدراك التعادل، لكنه فشل في تعديل النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز ليل 2-1، ويحصد الفريق الفرنسي ثلاث نقاط ثمينة على حساب العملاق الألماني.