تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة نيسان جوك موديل 2015.‏

تعتمد نيسان جوك موديل 2015 في نسختها القياسية المتوفرة في السوق المصري على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1598 سي سي يعمل بنظام التنفس الطبيعي والحقن الإلكتروني للوقود، ويولد قوة قصوى تبلغ 117 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 158 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

تنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية نظام جر أمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT، مما يتيح للسيارة التسارع من وضع الثبات (0 كم/س) إلى سرعة 100 كم/س في زمن قدره 11.5 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س، بينما يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.3 إلى 7.5 لتر لكل 100 كم مع خزان وقود بسعة 46 لترًا.

على صعيد الهيكل ونظام التعليق، تأتي السيارة بطول كلي يبلغ 4135 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1565 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2530 مم، وارتفاع عن الأرض (خلوص أرضي) يبلغ 170 مم، وعجلات بقياس 17 بوصة مزودة بإطارات مقاس 215/55 R17.

وعن سعر نيسان جوك موديل 2015 ‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 580 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏