تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي اندلع إثر اشتعال النيران في سيارة محملة بالمواد البترولية، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية، وسط تحركات مكثفة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.

كواليس حريق الوراق

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، حيث يستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان والناجين من الحادث، للوقوف على تفاصيل اللحظات الأولى لاندلاع النيران، وكيفية تطور الحريق وامتداده إلى محيط الطريق.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع الحادث، إلى جانب الكاميرات الواقعة على خط سير سيارة المواد البترولية، تمهيدا لتفريغها وتتبع تحركات السيارة قبل وصولها إلى موقع الحريق، ورصد أي تفاصيل قد تساعد في تحديد أسباب الواقعة.

ويواصل فريق البحث جمع التحريات ومناقشة الشهود وفحص كافة الملابسات المحيطة بالحادث، تمهيدا لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص لعرضه على جهات التحقيق.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية بالوراق بمحافظة الجيزة، حيث انتقل المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسبابه وملابساته، كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ونيابة الوراق الجزئية إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وقد أمرت النيابة العامة بأخذ عينات DNA من جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، لإجراء المضاهاة اللازمة.

وقد أسفرت التقديرات المبدئية للحادث إلى إصابة ٢٥ شخصًا، ووفاة ٣٠ آخرين، وتفحُّم ٢٧ مركبة ما بين سيارات ودراجات بخارية. ويجري حصر الأعداد النهائية وفحص جميع التلفيات والخسائر للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه.