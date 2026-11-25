قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تنتظر اتضاح أسباب حادث الطريق الدائري وملابساته بالكامل، قبل تحديد كيفية التعامل مع الإجراءات المستقبلية المتعلقة بنقل المواد البترولية وضمان السلامة والأمن في عمليات نقلها.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الشاحنة التي كانت تنقل المواد البترولية وتتعلق بها الواقعة تتبع إحدى الشركات الخاصة، وليست تابعة لوزارة البترول، موضحاً أنّ الحكومة تستهدف الوقوف على جميع ملابسات الحادث عقب انتهاء جهات التحقيق من إجراءاتها.

وأكد أنّ تحديد مسببات الحادث يمثل الخطوة الأولى لتحديد الإجراءات المستقبلية المستهدفة، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستتمكن، انطلاقاً من نتائج التحقيقات، من التعامل مع الإجراءات المرتبطة بضمان السلامة والأمن في نقل المواد البترولية.

وشدد على ضرورة التعامل مع نقل المواد البترولية بحذر، والالتزام بإجراءات السلامة والمعايير المرتبطة بها، بما يضمن تأمين عمليات النقل وتفادي وقوع حوادث مماثلة.

وفيما يتعلق بحالة الطريق الدائري والإجراءات المتخذة بشأن حركة المرور، أوضح أنّ الطريق فُتح بالفعل أمام السيارات، وأنّ العمل يجري حالياً على إزالة بعض الإشغالات والتعامل مع الركام والحطام الناتج عن الحريق.

وأشار إلى أنّ الحركة المرورية قائمة على الطريق، لكنها أبطأ وأقل انسيابية من معدلاتها المعتادة، مؤكداً أنّ الطريق غير مغلق حالياً أمام حركة السيارات.

انتهاء الفرق المعنية من التعامل على الأرض

وتوقع المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها خلال ساعات، مع انتهاء الفرق المعنية من التعامل على الأرض مع آثار الحادث وإزالة مخلفاته.

