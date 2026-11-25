طالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة على الطرق السريعة والرئيسية، في أعقاب حادث الحريق المأساوي الذي وقع بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشددين على ضرورة سرعة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وتفعيل القوانين الرادعة بحق المخالفين.

ونعت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع أعلى نفق العشرة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الأتربي أن هذا الحادث الأليم يمثل خسارة إنسانية موجعة، تستوجب تكاتف جميع الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، والاهتمام بالمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.

وطالبت بضرورة الإسراع في التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه الحقيقية، وتحديد أوجه القصور – إن وجدت – ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون، مع الاستفادة من نتائج التحقيقات في مراجعة إجراءات السلامة والأمان والوقاية من الحرائق، بما يحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحادث، وتوجيهاته للأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع تداعياته وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا، مؤكدة أن المتابعة المباشرة من القيادة السياسية تعكس الاهتمام بأرواح المواطنين وحرص الدولة على مساندة المتضررين وتوفير الرعاية اللازمة لهم في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

تطوير الطرق لا يكفي وسلوكيات خاطئة تستوجب تفعيل قوانين الردع

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن حادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية بمنطقة الوراق، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين، يمثل مأساة إنسانية مفجعة، معربا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد المذاع على القناة العاشرة من تقديم نشأت الديهي، أن أعداد الضحايا والمصابين في الحادث تتزايد، وهو ما يجعل المشهد أكثر إيلاما، مؤكدا أن الشعب المصري يقف بكل مشاعر التضامن إلى جانب أسر الضحايا والمصابين في هذه المحنة.

وشدد على أن هناك سلوكيات خاطئة تستوجب مواجهة حاسمة من الدولة، من خلال تفعيل القوانين وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، مشيرا إلى أنه رغم ما شهدته الطرق من أعمال تطوير وتحديث، فإننا لا نزال نشاهد مشاهد غريبة ومؤسفة تستدعي التوقف أمام أسبابها الحقيقية.

وأكد مسلم ضرورة التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، موضحا أن المحاسبة ليست انتقاما من أحد، وإنما وسيلة لتحقيق الردع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، وحماية أرواح المواطنين.

وأضاف أن الاكتفاء بتقديم النصائح والتوعية لا يمثل رادعا كافيا لمواجهة السلوكيات الخاطئة، مؤكدا أن تفعيل القانون وتطبيق العقوبات على المخالفين ضرورة لا تحتمل التأجيل، وأن احترام قواعد المرور لا يتحقق بالتوعية وحدها، وإنما بوجود رقابة ومحاسبة حقيقية.

وأشار إلى أن تكرار حوادث الطرق خلال فترة زمنية قصيرة، وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات، يفرض وقفة جادة لمراجعة أسباب هذه الحوادث، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد وقوعها، بل ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، حتى تكون المحاسبة وسيلة للردع وحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار المآسي.

سلامة المواطنين أولوية وتوفير الرعاية الكاملة للمصابين واجب

يتقدم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المستشار طاهر الخولي أن هذا الحادث المأساوي الذي آلم قلوب المصريين جميعًا يذكّر بأهمية الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز عوامل الأمان والسلامة على الطرق، بما يسهم في الحد من الحوادث وحماية المواطنين.

كما طالب بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، ومساندة الأسر المتضررة في هذا المصاب الأليم، بما يعكس قيم التكافل والتضامن التي يتميز بها المجتمع المصري.

ودعا المستشار طاهر الخولي الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.