حرص النادي الأهلي على نعي ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، إثر اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية وامتداد النيران إلى عدد من المركبات.

ونشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عبر حساباته، تقدّم خلاله محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث.

وجاء في بيان الأهلي: «ينعون ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم على الطريق الدائري بالجيزة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يتم الله الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر وأبناءها من كل سوء».

واختتم النادي بيانه بعبارة: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل حادث الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق حادثًا مروعًا، بعدما اشتعلت سيارة نقل محملة بمواد بترولية، وامتدت النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية المجاورة، ما تسبب في سقوط ضحايا ومصابين.

ووفقًا للتقديرات الأولية التي أوردتها التقارير المنشورة مساء اليوم، أسفر الحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم عدد من المركبات، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها.