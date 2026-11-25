قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع عن كثب تداعيات حادث الطريق الدائري، والجهود الجارية لإزالة آثاره من منطقة وقوعه، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين والمنطقة التي شهدت الحادث.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ وزارة الداخلية وأجهزة الحماية المدنية والمحافظة والجهات المختلفة المعنية تواصل جهودها على الأرض لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة آثار الحادث بشكل كامل وانتظام الحركة المرورية.

وأوضح أنّ الطريق فُتح بالفعل، وتمت السيطرة على الحريق منذ عدة ساعات، فيما يجري التعامل حالياً مع مخلفات الحادث وآثاره لضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل كامل وعودتها إلى طبيعتها.

وأشار إلى أنّ الجانب الأكثر أهمية في التعامل مع تداعيات الحادث يتمثل في متابعة تقديم خدمات الرعاية الطبية لجميع المصابين، لافتاً إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء يتابع باستمرار مع وزير الصحة والسكان الموقف الخاص بالمصابين.

وأضاف أنّه جرى نقل 19 مصاباً إلى عدد من المستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث، وهي مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي وشبرا العام.

ولفت إلى أنّ وزير الصحة انتقل بالفعل لمتابعة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمصابين داخل المستشفيات، فيما يتابع رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التضامن الاجتماعي توجيه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

استكمال التحقيق الذي وجّه رئيس مجلس الوزراء بفتحه بشأن الواقعة

وأكد أنّ الحكومة تنتظر انتهاء جهات التحقيق من أعمالها للوقوف على جميع ملابسات الحادث، وكذلك استكمال التحقيق الذي وجّه رئيس مجلس الوزراء بفتحه بشأن الواقعة، وتحديد مسبباتها.