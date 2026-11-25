أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرؤساء التنفيذيين لشركات سكاتك النرويجية ونانو إتش تو أو الكورية وفيوليا الفرنسية، يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الدولية وجذب استثمارات نوعية في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إعلان شركة سكاتك اعتزامها ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين يمثل مؤشرًا مهمًا على ثقة الشركات العالمية في فرص الاستثمار بالسوق المصرية.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إن أهمية هذه الاستثمارات لا تقتصر على حجم التمويلات المستهدفة، وإنما تمتد إلى ما تحمله من فرص لزيادة القدرات الإنتاجية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وتحلية المياه، بما يدعم جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن المائي، ويقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية.

مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة

وأضاف أن التوسع في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يمثل أحد المسارات المهمة للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتزايد الاحتياجات، خاصة في ظل التوسع العمراني والزراعي والصناعي، مؤكدًا أن الربط بين الطاقة النظيفة وتكنولوجيا التحلية يفتح المجال أمام حلول أكثر استدامة وكفاءة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثل جانبًا بالغ الأهمية في هذه الشراكات، إذ يجب ألا تقتصر الاستثمارات الأجنبية على تنفيذ المشروعات فحسب، بل تمتد إلى إنشاء قاعدة صناعية محلية لإنتاج مكونات ومستلزمات محطات التحلية ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز قدرات الصناعة الوطنية.

وشدد النائب محمد سمير على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الشراكات من خلال الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتأهيل الكوادر المصرية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي وتنموي طويل الأجل، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المياه.