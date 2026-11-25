دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسائل الإعلام والصحفيين إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تغطية حادث دائري الوراق، مشددًا على حظر تصوير أو نشر صور المصابين والضحايا دون الحصول على إذن، وضرورة تجنب نشر المحتوى القاسي أو الصور الدامية التي تنتهك خصوصية الضحايا وذويهم.

وأكد “البلشي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن حادث دائري الوراق من الحوادث الكبيرة، وأن ما تم نشره حتى الآن يكشف حجم الكارثة، مشيرًا إلى أهمية نقل تفاصيل الواقعة بمهنية ومسؤولية، مع مراعاة مشاعر أسر الضحايا والمصابين.

وشدّد نقيب الصحفيين على ضرورة عدم مطالبة أسر الضحايا بنشر صور ذويهم أو الإدلاء بتصريحات في ظل الظروف النفسية الصعبة التي يمرون بها، داعيًا إلى احترام خصوصيتهم وعدم تعريضهم لمزيد من الضغوط.

وتابع أن النقابة تدعو إلى الالتزام بالمعايير المهنية في تغطية الحوادث، والعمل على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بأعداد الضحايا والمصابين.

عدم نشر معلومات غير مؤكدة

وأشار “البلشي” إلى أن الأرقام المعلنة من الجهات الرسمية، وفي مقدمتها النيابة العامة، كشفت حجم الحادث، مؤكدًا أهمية تحري الدقة في تداول البيانات والأرقام وعدم نشر معلومات غير مؤكدة.