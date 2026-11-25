شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اليوم حادثًا مأساويًا إثر تصادم وانقلاب شاحنة نقل محملة بالمواد البترولية. أدى الحادث إلى اشتعال النيران في الشاحنة وامتدادها سريعًا إلى السيارات المحيطة، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وتفحم عدد من المركبات (بينها سيارات ملاكي و ميكروباصات ودراجات بخارية).



باشرت النيابة العامة التحقيقات الفورية في موقع الحادث والمستشفيات للوقوف على أسباب التسرب والاشتعال، وتحديد مدى التزام الشاحنة باشتراطات الأمان المقررة قانونًا.



وهذا طرح الكثير من التساؤلات حول سبب الحادث هل هو عدم خضوع شاحنة الحادث لمعايير الأمان والسلامة أم رعونة من السائق أو أسباب خارجية؟

تخضع شاحنات نقل المواد البترولية لمعايير صارمة تضعها الهيئة المصرية العامة للبترول وإدارات الحماية المدنية والمرور، وتنقسم إلى اشتراطات فنية خاصة بالمركبة وأخرى تأهيلية للسائق:

اشتراطات الأمان والسلامة في الشاحنة (الصهريج)

تتطلب التجهيزات الفنية للشاحنة توفير أعلى درجات الحماية لمنع التسرب أو الاشتعال:

-يجب أن يُصنع الصهريج من معادن مقاومة للصدأ والتآكل ومقسم من الداخل إلى غرف معزولة بحواجز (قواطع) لتقليل اندفاع السائل وتأثيره على توازن الشاحنة عند الفرملة المفاجئة.



-يجب تزويد الشاحنة بسلسلة أو وصلة تأريض معدنية لتفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة الناتجة عن احتكاك الوقود بجدران الصهريج أثناء السير، وذلك لمنع حدوث أي شرارة.



-يجب تركيب صمامات أمان سفلية تغلق تلقائيًا في حالة الطوارئ أو الانقلاب لمنع تدفق الوقود، مع التأكد الدائم من إحكام غلق فتحات الشحن والتفريغ وعدم وجود أي تسربات.



-حماية الدوائر الكهربائية والعادم فيجب عزل جميع الأسلاك الكهربائية وتغطية البطاريات بصناديق محكمة الغلق، ووضع ماسورة العادم (الشكمان) في مقدمة الشاحنة بعيدًا عن الصهريج مع تزويدها بمانع للشرر.



-وجود معدات الإطفاء والإنقاذ وتجهيز الشاحنة بطفايتي حريق على الأقل من نوع البودرة الكيميائية الجافة (سعة 10 كجم لكل منهما) في مكان يسهل الوصول إليه، بالإضافة إلى حقيبة إسعافات أولية وأدوات لاحتواء الانسكابات البسيطة.



-يجب وضع لوحات فسفورية برتقالية وعلامات تحذيرية واضحة على جوانب الشاحنة ومؤخرتها توضح نوع المادة المنقولة ودرجة خطورتها (مواد قابلة للاشتعال)، مع سلامة جميع المصابيح والمرايا العاكسة.



-يجب أن تكون الشاحنة مزودة بنظام مكابح مانع للانغلاق (ABS)، ومحدد سرعة إلكتروني، وجهاز تتبع (GPS) لمراقبة خط السير وسرعة القيادة.

اشتراطات السلامة الخاصة بالسائق

يمثل العنصر البشري الركيزة الأساسية لمنع الحوادث، ويشترط في السائق الالتزام بالآتي:



-يجب أن يحمل السائق رخصة قيادة مهنية سارية، بالإضافة إلى شهادة اجتياز دورات متخصصة في نقل المواد الخطرة وكيفية التعامل مع حوادث التسرب والحرائق.

-يجب خضوع السائق لفحوصات طبية دورية وتحاليل للكشف عن المواد المخدرة للتأكد من يقظته التامة وقدرته على القيادة الآمنة.



-يجب أن يلتزم السائق بارتداء ملابس قطنية مقاومة للهب ومضادة للكهرباء الساكنة، وحذاء سلامة، وقفازات ونظارات واقية أثناء عمليات التحميل والتفريغ.



-يجب التقيد التام بالسرعات المقررة لشاحنات المواد الخطرة (التي تكون أقل من السرعات العادية)، وتجنب السير في أوقات الذروة أو داخل المناطق السكنية المزدحمة إلا بتصاريح خاصة.

-يجب على السائق فحص الإطارات والمكابح والصمامات قبل كل رحلة، وفي حالة وقوع عطل أو حادث، يجب إيقاف المحرك فورًا، وإبعاد المارة، واستخدام مثلثات التحذير الفسفورية، والاتصال بأرقام الطوارئ المخصصة (الحماية المدنية وعمليات شركة البترول)