أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسؤولي شركات سكاتك النرويجية ونانو إتش تو أو الكورية وفيوليا الفرنسية، يحمل دلالات اقتصادية واستثمارية مهمة، ويعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إعلان شركة سكاتك عن خطتها لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين يمثل دفعة مهمة لمناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد وجود فرص واعدة أمام الشركات العالمية في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات الخضراء، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية، في ظل المتغيرات العالمية وارتفاع أهمية تأمين مصادر الطاقة وتنويع مزيجها، فضلًا عن دور الطاقة النظيفة في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن مشروعات تحلية المياه تمثل محورًا رئيسيًا في دعم الأمن المائي المصري، خاصة مع تزايد الاحتياجات التنموية، لافتًا إلى أن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات العالمية في هذا المجال تتيح فرصًا لتطوير البنية التحتية المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وشدد سمير على أن الرسالة الأهم في هذا اللقاء تتمثل في تأكيد الرئيس السيسي ضرورة توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، موضحًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحولًا من مجرد استقطاب الشركات الأجنبية لتنفيذ المشروعات إلى بناء شراكات إنتاجية حقيقية تتيح تصنيع مكونات محطات التحلية ومستلزمات مشروعات الطاقة المتجددة محليًا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم الصناعة الوطنية.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الاستثمارات يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق عائد اقتصادي مستدام، من خلال زيادة فرص العمل، وتأهيل الكوادر المصرية، وتعميق المكون المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمارات الخضراء.