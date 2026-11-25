طرح الفنان مروان خوري خلال الساعات الماضية أحدث اغانيه بعنوان «عزيز الروح» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلماته وألحانه، بينما تولى داني خوري التوزيع الموسيقي والمكساج والماسترينغ، وأخرج الفيديو كليب محمد أبو الحنا.

ومن كلمات أغنية «عزيز الروح»:

عزيزَ الروح ما يرضى

الاسى والضِيم

وانا ملّيت أنا ملّيت

أداوي جروح

وَصلّح غلطة بالغلطة

وسايِر غِيم

يعانق بحرِ يرشِف يَمّ

ويرسِم خِيط

أنا القطرة بتِتحلّا

من البحرِ الغريق

وانا الدمعة بِتِتسلاّ

وحضني لها طريق

أنا بِليل

ليلي ليلي ليلي ليلي

يغمزلي الصباح لو غنّيت

أنا ابْتَلِيت

وَاني لالي لالي لالي لا لي

لازم انهي يوم ما بَدِيت

أغانى مروان خوري

وتأتي أغنية «عزيز الروح» ضمن الأعمال الغنائية التي يواصل من خلالها مروان خوري تقديم اللون الرومانسي، الذي شكل علامة بارزة في مشواره الفني، سواء من خلال صوته أو أعماله التي يكتب كلماتها ويلحنها.

وكان كشف الفنان اللبناني مروان خوري عن كواليس الصعوبات التي واجهته في مشواره الفني، مشيرا إلى أنه تعرض لمحاولات للتضييق على نشاطه الفني ومنعه من إحياء بعض الحفلات، بسبب رفض عدد من العاملين في الوسط الفني لفكرة الجمع بين التلحين والغناء، مؤكدا أن نجاحه صاحبه الكثير من الخلافات والمعارك.

وقال مروان خوري، خلال لقاء تلفزيوني، إن نجاح الفنان غالبا ما يكشف له حجم المنافسة والصراعات داخل الوسط الفني، موضحا: «أول ما تبدأ تنجح، ما يؤكد لك إنك ناجح هو المعارك الخارجية، وكانوا يمنعوني من حفلات، وكانت هناك محاربة من متعهدي الحفلات وتوقيف لبعض الحفلات، كما أن الصحافة كانت ترفض فكرة أنني ملحن وأغني في الوقت نفسه، وكان السؤال دائما: لماذا تريد أن تغني؟».

وأضاف أن فكرة الجمع بين التلحين والغناء لم تلق قبولا لدى بعض العاملين في الوسط الفني، إذ واجه اعتراضات وانتقادات بسبب رغبته في تقديم ألحانه بصوته، بدلا من الاكتفاء بتلحين الأغاني لغيره، مؤكدا تمسكه بحقه في التعبير عن موهبته من خلال الغناء والتلحين معا.