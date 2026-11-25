في إطار اهتمام أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن باكتشاف المواهب الفنية ورعاية الطاقات الإبداعية، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة الثقافية والفنية، يستعد المعهد العالي للفنون الشعبية لإطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «ألوان القدرات»، دورة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2026، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين والمواهب من مختلف الجهات والمؤسسات.

وتُقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية ورئيس المهرجان، وبإشراف الدكتور ولاء محمد وكيل المعهد ورائد اللجنة الفنية، ومحمد الحوفي مسؤول رعاية الشباب، وإدارة الطالب محمد الزيدية مدير المهرجان.

يتضمن المهرجان برنامجًا متنوعًا من العروض الفنية والورش التدريبية والأنشطة الثقافية والإبداعية، التي تستهدف إتاحة مساحات للتعبير الفني واكتشاف القدرات وتنمية المواهب، من خلال مجموعة من الفعاليات التي تستضيفها مسارح ومواقع أكاديمية الفنون، وتشمل مسرح نهاد صليحة، وتُقام عليه فعاليتا الافتتاح والختام، ومسرح أنور منسي ومسرح عاطف عوض بمدرسة الفنون وساحة المعهد العالي للفنون الشعبية ومتحف الفنون الشعبية.

وتأتي الدورة الثانية امتدادًا لتجربة المهرجان في الاحتفاء بالتنوع الإنساني والفني، وإتاحة الفرصة أمام مختلف المواهب لتقديم إبداعاتها، في إطار يؤكد أن الفن مساحة مشتركة للجميع، وأن الاختلاف مصدر ثراء للإبداع وليس عائقًا أمامه.