يستعد المعهد العالي للفنون الشعبية لإطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «ألوان القدرات»، دورة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2026، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين والمواهب من مختلف الجهات والمؤسسات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن باكتشاف المواهب الفنية ورعاية الطاقات الإبداعية، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة الثقافية والفنية.

مهرجان «ألوان القدرات»

وتُقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، و الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية ورئيس المهرجان، وبإشراف الدكتور ولاء محمد، وكيل المعهد ورائد اللجنة الفنية، و محمد الحوفي، مسؤول رعاية الشباب، وإدارة الطالب محمد الزيدية، مدير المهرجان.

يتضمن المهرجان برنامجًا متنوعًا من العروض الفنية والورش التدريبية والأنشطة الثقافية والإبداعية، التي تستهدف إتاحة مساحات للتعبير الفني واكتشاف القدرات وتنمية المواهب، من خلال مجموعة من الفعاليات.

وتستضيف فعاليات المهرجان، مسارح ومواقع أكاديمية الفنون، وتشمل مسرح نهاد صليحة، وتُقام عليه فعاليتا الافتتاح والختام و مسرح أنور منسيى ومسرح عاطف عوض بمدرسة الفنون وساحة المعهد العالي للفنون الشعبية ومتحف الفنون الشعبية.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان كلًا من: الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية ورئيس المهرجان. الدكتور ولاء محمد، وكيل المعهد ورائد اللجنة الفنية و محمد الحوفي، مسؤول رعاية الشباب بالمعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة والكاتبة رشا عبد المنعم، المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشار عاصم الأنصاري، رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بجامعة الدول العربية.د والفنانة سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا، والدكتورة أمل النوبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بداية أمل، والمستشار مدحت عثمان، رئيس مجلس إدارة جمعية البسمة، واللواء مهندس محمد البابلي، رئيس ومؤسس نادي روتاري كايرو إيجلز، والإعلامي محمد بدر، رئيس مجلس إدارة وكالة EAMA للخدمات الإعلامية ورئيس اللجنة الإعلامية، والطالب محمد الزيدية، مدير المهرجان.

وتأتي الدورة الثانية امتدادًا لتجربة المهرجان في الاحتفاء بالتنوع الإنساني والفني، وإتاحة الفرصة أمام مختلف المواهب لتقديم إبداعاتها، في إطار يؤكد أن الفن مساحة مشتركة للجميع، وأن الاختلاف مصدر ثراء للإبداع وليس عائقًا أمامه.