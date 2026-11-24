من المغرب إلى أنفيلد، يبدو أن الطريق أصبح أقصر مما كان يتخيله الجميع. فبعد نجاح ليفربول في خطف ريو نجوموها من تشيلسي، يستعد النادي الإنجليزي لضربة جديدة، وهذه المرة بطلها المغربي عبد الله وزان، نجم أياكس الشاب الذي يحلم بارتداء القميص الأحمر.

من صفقة نجوموها إلى البحث عن مواهب جديدة

بدأت القصة في صيف 2024، عندما كان سوق الانتقالات هادئًا نسبيًا، لكن ليفربول أبرم بهدوء ما يصفه البعض بأهم صفقة في القرن، بالتعاقد مع نجوموها قادمًا من تشيلسي.

ومنذ ذلك اليوم، لم يتوقف غضب جماهير ستامفورد بريدج، خاصة بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب الشاب أمام مانشستر يونايتد، الذي أكد مكانته كأفضل لاعب شاب في إنجلترا حاليًا.

ورغم أن نجوموها لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، فإن مستواه المذهل دفع الجميع للتساؤل عن خطة ليفربول لتكوين فريق كامل من المواهب الشابة.

وجاءت الإجابة مع تعيين جوليان وارد مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي، الذي يمتلك رؤية مختلفة تمامًا عن سلفه ريتشارد هيوز.

جوليان وارد يقود مشروع اكتشاف المواهب

تتمثل مهمة وارد في اكتشاف نجوم المستقبل من مختلف أنحاء العالم. وقد عمل خلف الكواليس مع بيدرو ماركيز، ولعب دورًا محوريًا في صفقات ضم مواهب مثل مور تالا ندياي، وإيفاني ندكوي، وصامويل مارتينيز، ولوكا بروجمانز.

كما نجح وارد في التفاوض على عقود إريك فاركاس وجوشوا آبي، بهدف الحفاظ على أبرز المواهب الشابة في ليفربول على المدى الطويل.

والآن، وضع وارد عينه على المغرب، وتحديدًا على عبد الله وزان، الذي يطلق عليه البعض لقب «خليفة نجوموها»، ليس فقط بسبب مهاراته، بل لأنه يمتلك الحلم والشغف نفسيهما.

اهتمام جاد بضم عبد الله وزان

كشف موقع «أنفيلد ووتش» عن اهتمام ليفربول الجاد بضم النجم المغربي، البالغ من العمر 17 عامًا فقط. ورغم صغر سنه، أصبح وزان لاعبًا دوليًا مغربيًا وعنصرًا أساسيًا في تشكيلة أياكس، وهو ما يعكس حجم الثقة في موهبة اللاعب الشاب.

وتبدو أرقام وزان مع أياكس لافتة، إذ تذكّر كثيرًا بأرقام نجوموها. فصانع الألعاب المغربي يساهم في 0.83 هدف كل 90 دقيقة، كما يحقق معدل مراوغات يتجاوز 8.5 مراوغة في كل 90 دقيقة، وينجح في إكمال 73% من محاولاته، وفقًا لموقع «ويسكاوت».

مهارات استثنائية وحلم ارتداء القميص الأحمر

تعكس هذه الأرقام مستوى فنيًا استثنائيًا، إذ يتمتع وزان بمهارات تضاهي مهارات نجوموها، كما يُنظر إليه باعتباره بديلًا محتملًا لفلوريان فيرتز في مركز صانع الألعاب، تحت قيادة أندوني إيراولا.

والأهم أن وزان من مشجعي ليفربول، وأن الانضمام إلى النادي يمثل حلمًا يراوده منذ طفولته في المغرب، حيث اعتاد متابعة مباريات الفريق الأحمر وتخيل اللعب في أنفيلد يومًا ما. لذلك، يرغب اللاعب بشدة في إتمام الصفقة، وهو ما قد يجعل المفاوضات أسهل بكثير.

هل يجتمع وزان ونجوموها في ليفربول؟

لهذا السبب، يستحق ملف عبد الله وزان المتابعة عن كثب، فتخيل النجم المغربي إلى جانب نجوموها في فريق واحد، يقودان جيلًا جديدًا من المواهب، يفتح الباب أمام فكرة مثيرة قد تمثل بداية عصر جديد في ليفربول.